Španělská aplikace pro doručování Glovo oznámila, že se rozhodla pro strategické partnerství se švýcarskou realitní a investiční společností Stoneweg. Toto partnerství má hodnotu 100 milionů eur, které Glovo využije do vybudování a renovace prostor ve velkých městech na klíčových trzích, na nichž aplikace již funguje.

Primární zájem se tedy bude nyní soustředit na Španělsko, Itálii, Portugalsko a Rumunsko. Podle vyjádření zástupců společnosti jsou však v plánu i další země Evropy, a je tak možné, že by se aplikace dostala i do Česka. Například v Polsku probíhá nábor kurýrů. Síť tzv. dark stores chtějí společnosti vystavět zejména tam, kde v současnosti obě působí. Glovo nyní provozuje celkem 18 „dark stores“, a to v Barceloně, Madridu, Lisabonu a Miláně. Další zakrátko otevře mimo jiné ve Valencii, Římě, Portu a Bukurešti. Do konce roku chce provozovat celkem 100 těchto míst.

Loni v září startup oznámil prodej své latinsko-americké pobočky svému rivalu, firmě Delivery Hero, za 272 milionů dolarů s tím, že se bude soustředit na Evropu. Hned v listopadu pak vytvořila byznysovou jednotku, která pomáhá s expanzí 30minutové doručovací služby. Nazývá ji Q-Commerce (Q = quick) a slibuje si od ní akceleraci B2B partnerství (skladování zboží třetích stran ve vlastních prostorech v centrech měst a jeho následné doručení koncovým zákazníkům). Právě s hledáním těchto prostor má Glovu pomoci firma Stoneweg.

Mezi stávající partnery aplikace patří vedle obchodníků, jako jsou Carrefour či Kaufland, také nadnárodní společnosti Unilever, Nestlé, L’Oréal, ale také nábytkářský řetězec Ikea. Glovo původně doručovala jídlo (jako u nás například Dáme jídlo, Rohlík či Wolt), ale držet se pouze tohoto směru zhodnotila jako rizikové.