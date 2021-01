Přítomnost v online kanálech je do budoucna stěžejní nejen pro potravinářské řetězce, ale i další hráče v maloobchodu. Zákazníci navyklí na e-commerce se od ní jen tak neodvrátí, vyplývá z dat Nielsenu.

Omnichannel nakupování, tedy kombinace návštěv e-shopů a kamenných obchodů, vzrostlo během loňského roku podle dat americké výzkumné společnosti Nielsen o padesát procent. V případě amerických zákazníků narostl mezi zářím 2019 a 2020 podíl těch, kteří velmi často nakupovali online, o 133 procent, zatímco za stejnou dobu přibylo o 26 procent těch, ktěří upřednostňovali vyzvednutí v kamenných obchodech. Online pak také stále více zákazníků využívá nejen k nákupům, ale i k porovnávání cen a hledání dalších informací o zboží.

Pro obchodníky tak peníze vložené do smyslupné online prezence představují dlouhodobou investici, která bude zásadní pro jejich budoucí byznys. Nielsen také upozorňuje, že přibývá zákazníků, kteří si více hlídají výdaje, protože se kvůli koronvavirové pandemii dostali do nelehké finanční situace. Vedle online výzkumu různých možností nákupu pak také upřednostňují například privátní značky – obchodníci by tedy měli také myslet na širší cenovou nabídku produktů.

Rostoucí popularitu online kanálů pak také potvrzují průzkumy společnosti Shoptet, jejíž platformu využívá více než polovina českých e-shopů. Podle jejích dat utratili Češi na e-shopech v roce 2020 rekordních 217 miliard korun, meziročně o 62 miliard korun více. Výrazně lépe se meziročně dařilo kategorii jídla a nápojů, jež se dočkala 42procentního nárůstu prodejů v internetových obchodech. Pokles zaznamenala i v Česku tradičně oblíbená platba na dobírku, kterou využilo 28 procent zákazníků.

„Česká e-commerce v loňském roce dosáhla dalšího rekordu. Výrazně jí k tomu dopomohla právě výjimečná situace spojená s pandemií a omezený provoz kamenných obchodů a dalších provozoven. Vedle nárůstu ročních obratů vzrostl i celkový počet e-shopů, a to zhruba o osm tisíc,“ uvádí Miroslav Uďan, CEO společnosti Shoptet.

Firma také uvedla, že jen během listopadu a prosince utratili obyvatelé Česka na e-shopech přibližně 68 miliard korun, na každého Čecha připadaly v průměru tři objednávky a online prodeje před Vánoci nezpomalilo ani opětovné otevření kamenných prodejen.

Pro obchodníky je tedy důležitá investice do různých možností vyzvednutí zboží a logistiky. To je trend, jehož si všímají i odborníci v Česku. „Značky by se opravdu měly podívat na produkty a distribuci a přizpůsobit je době. Některé z nich, jako Liftago, Rohlík či Book Therapy, už to pochopily. Naší úlohou v reklamě bude pomoci klientům tyto inovace vytvářet a komunikovat,“ uvedl například Roman Biath, stratég v agentuře Zaraguza CZ v podcastu ADC Kitchen.

V omnichannel přístupu je také důležitým trendem využívání sociálních sítí, nejen v případě tržišť, jaká nabízí například Facebook, ale třeba i prostřednictvím Stories či vysílání na Instagramu nebo na TikToku. Tento trend ostatně přidává k e-commerce i takzvanou social-commerce. Prodeje a nákupy v live videích jsou například populární na čínské sociální síti WeChat.

Kombinaci různých prodejních nástrojů významně rozvíjí například i americký maloobchodní gigant Wallmart, který od loňského roku přestavuje své prodejny – letos to má v plánu u tisícovky obchodů. Návštěvníky poboček motivuje ke stažení mobilní aplikace, která jim pomáhá například s orientací v obchodech. Ty jsou pro snazší navigaci navrženy ve stylu letišť a zároveň se v nich rozvíjí bezkontaktní platby, samoobslužné pokladny či Scan & Go metody.