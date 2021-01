Postupující pandemie je i přes přítomnost vakcín na trhu stále strašákem organizátorů, průzkumy mezi Japonci navíc ukazují, že si hry ani letos nepřejí a měly by se odložit.

32. olympijské hry v Tokiu měly loni proběhnout v termínu od 24. července do 8. srpna. Kvůli pokračující pandemii se v březnu rozhodlo o jejich odložení o rok, od 24. srpna má poté v Japonsku probíhat paralympiáda. Poslední vývoj událostí ovšem přináší určité pochyby. Zatímco loni v březnu uvedlo 52 procent Japonců, že by bylo lepší OH posunout či zrušit, po jejich posunutí loni v červenci 77 procent lidí uvedlo, že nevěří, že se hry v roce 2021 uskuteční. Poslední průzkum ze začátku ledna ukázal, že 80 procent Japonců je ve světle pandemie pro další odložení či úplné zrušení her.

Japonsko doufalo, že i díky OH v roce 2020 přivítá na 40 milionů turistů, realita byla velmi odlišná, do země zavítalo jen desetina původního plánu ohledně počtu zahraničních hostů. Je vysoce pravděpodobné, že pokud OH skutečně v červenci bude, tak dost možná bez diváků. Bez diváků se ostatně hraje většina hlavních fotbalových i hokejových soutěží a také basketbalová NBA. Za stávající situace s přílivem turistů nemůže počítat.

Kvůli posunu o rok se náklady prodražily o tři miliardy dolarů na 15,4 miliardy, mluví se však až o částce 25 miliard. V Tokiu a některých dalších prefekturách aktuálně platí kvůli zhoršující se situaci stav nouze. Také v otázce očkování nečiní Japonsko žádné dramatické kroky. Navíc se podle výsledků různých průzkumů asi třetina lidí očkovat nechce.

Je jasné, že organizátoři musí s neustupující pandemií mít stále větší vrásky i s ohledem na veřejné mínění, které je hrám nakloněno stále méně. Už loni přišel ostatně prvotní posun kvůli tomu, že se řada zemí vyslovila, že své sportovce za pandemické situace prostě nevyšle. Pokud svazy i někteří sportovci namítali, že příprava nebyla regulérní či ztížená, tak to samé platí i nyní téměř rok poté.

Breakdance i někdy i esport?

Na hrách XXXII. olympiády měly proběhnout soutěže ve 33 sportovních odvětvích. Nově se měl představit například basket 3×3 nebo freestyle BMX a také karate, surfing, po několika letech znovu baseball a softball. Ostatně na další letní olympiádě v Paříži plánované na rok 2024 se v rámci novinek představí například breakdance, znovu také skateboarding či sportovní lezení. Na konci loňského roku byla také schválena předběžná podoba olympijského parku a některých sportovišť a oznámeny přesuny některých disciplín do nových hal. Letos v prosinci se také rozhodlo, že nově se na Asijských hrách v roce 2022 v čínském Chang-čou zařadí mezi medailové disciplíny esport. V Asii jsou klání v počítačových hrách a na konzolích velice populární sledují je online miliony lidí, pro odvětví esportu je to další posun k tomu, aby se díky své popularitě stal v blízké budoucnosti také olympijským sportem.