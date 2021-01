Projekt elektronické komunikace s vládou eGovernment je už nějaký čas v běhu, nicméně zatím jej většina občanů nevyužívá. Potvrzují to i loňské závěry Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Se spuštěním bankovní identity a novou kampaní by se to ale mělo změnit. Ministerstvo vnitra, pod které téma spadá, si na propagaci najalo agenturu Media Age, kterou vybralo podle pravidel Férového tendru Asociace komunikačních agentur (AKA).

Ministerstvo MAM napsalo, že už od jara 2020 probíhá komunikační kampaň financovaná z evropských dotací. V loňském roce šlo přitom na propagaci a přípravu kampaně necelých 6 milionů korun. Letos má resort v plánu využít dalších 23 milionů korun. „Při zadávacím řízení tohoto projektu jsme využili služeb AKA a jejich instrumentu Férový tendr. Cílem kampaně je naučit veřejnost používat nástroje eGovernmentu a přesvědčit ji o jejich bezpečnosti a finančních a časových úsporách. Jednou z hlavních novinek je projekt bankovní identity, která zásadním způsobem rozšíří počty uživatelů elektronické komunikace občanů se státem,“ napsal Adam Rözler z odboru tisku a PR ministerstva vnitra.

​​V Media Age se rok 2020 z pohledu eGovernment nesl ve znamení příprav, protože ostrá mediální kampaň bude nasazena až v letošním roce. „V roce 2020 jsme pro ministerstvo vnitra připravili koncept a strategii komunikace, na jejímž základě jsme následně natočili televizní spoty, sponzorské vzkazy i krátká videa pro digitální kampaň a k tomu nafotili a zprodukovali klíčové vizuály a připravili jejich rozpad do formátů. Myšlenka celé kampaně je postavena na představení hlavních benefitů digitální komunikace s veřejnou správou. Díky eGovernmentu totiž mohou lidé ušetřit spoustu času, nervů i peněz,“ je přesvědčen Filip Svoboda, account manager Media Age s tím, že agentura zatím vizuály kampaně nemůže zveřejnit. Nad rámec přípravy hlavní kampaně Media Age letos také resortu pomáhala s komunikací na sociálních sítích na profilech gov.cz, vyrobila několik video návodů pro zřízení elektronické identity, využívání služeb eGovernmentu a přihlašování přes Mobilní klíč nebo konzultovala redesign dopadové stránky kampaně.

S bankovní identitou má přijít průlom

V roce 2020 se rozšířily možnosti přihlašování k online službám eGovernmentu. Jednalo se o kartu Starcos, mojeID a Mobilní klíč eGovernmentu. Celý rok se zatím jen připravovala bankovní identita. Až bude spuštěna, má zpřístupnit služby eGovernmentu až 5,5 milionu uživatelů, protože lidé jejím prostřednictví do rozhraní elektronické vlády vstoupí.

Podle serveru Lupa.cz ministerstvo vnitra v letech 2012 až 2019 na digitalizaci veřejné správy vynaložilo necelých 300 milionů korun, občané ale nabízené služby využívají zatím minimálně. Portál občana, který má sloužit jako online rozcestník pro kontakt lidí s úřady, využívá pouze 0,5 procenta dospělých občanů. Vnitro do konce roku 2019 vydalo 1,76 milionu elektronických občanek, ovšem pouze 13 procent držitelů si nechalo aktivovat certifikát pro elektronickou identifikaci. Uvádí to loňská zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).