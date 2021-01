Nejlepší lezec na světě Adam Ondra a značka Sens Food, která cílí na udržitelnou stravu založenou na proteinu ze cvrčků, oznámili spolupráci. Sportovec se stal nejen novým ambasadorem, ale i podílníkem značky.

Tuzemský startup Sens Food na farmě v Thajsku (největší svého druhu na světě) chová kolem 50 milionů cvrčků, z nichž následně produkuje mouku bohatou na proteiny. Kromě mouky nabízí tyčinky, krekry, proteinový shake nebo těstoviny. V Česku výrobky této firmy prodává například Globus, Sklizeno, online Rohlik.cz i Alza. Podle spoluzakladatele Radka Huška je důraz na udržitelnou stravu nyní na velkém vzestupu v Německu a protein ze cvrčků je hitem například i v Japonsku.

„Doslechli se o nás a ozvalo se mi několik tamních médií. Na farmě v Thajsku byla dokonce natáčet celostátní japonská televize. Velký deník Asahi Šimbun o nás napsal dvoustranu, proteiny ze cvrčků jsou v zemi hitem. Zkontaktovalo nás několik firem a uzavřeli jsme spolupráce. Na trhu budou výrobky pod společnými brandy. Dokončili jsme produkt v podobě rýžových krekrů pro tamní trh a v březnu vstoupíme do distribuční sítě v Japonsku, Thajsku,“ popisuje Radek Hušek.

Sens Food se také domluvil na spolupráci s nejlepším lezcem světa Adamem Ondrou. „Chtěli jsme někoho, kdo má zjevně stejně hodnoty jako my a zároveň dokázal něco, na co jsme pyšní. Téměř rok jsme spolupráci domlouvali, Adam v minulosti odmítl třeba i Red Bull a jsem strašně rád, že bude naším novým ambasadorem. Je to nejlepší horolezec na světě, od začátku jsme si byli tak hodnotově blízko, že se nakonec stal i partnerem a má podíl ve firmě,“ dodává Hušek. Nově má také ve spolupráci vzniknout 12dílná nutriční série o hodnotách a dopadech správné výživy.