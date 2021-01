Další změna vizuální identity ze světa sportovních svazů. Po loňském basketbalu nebo triatlonu po ní sáhl badminton. Ústředním motivem je heslo „Bad“.

Český badminton sází na zlobivost a rebelii v novém vizuálním podání. „Hledali jsme výrazný a hravý symbol, který půjde rozpracovat do dynamické identity. Vyslali jsme signál, že se badminton profesionalizuje a že na to jdeme hravou cestou,“ uvedl Tomáš Urbánek, předseda marketingové komise badmintonového svazu. Podle něj nápad vznikl při diskusi s Petrem Koukalem (předsedou svazu), protože prý spousta lidí, kteří nejsou zapálení badmintonisté pořádně často neví, jak se správně píše.







„A tak jim prý vždycky nejjednodušeji vysvětloval, že to je jako ‚bad’ (zlobivý), a toho jsme se chytili a Triple Bang Agency tomu pak dala konečnou podobu,“ popisuje Tomáš Urbánek na stránkách svazu. Český badminton chce i pomocí loga vytvářet příběhy a přitáhnout ještě více rekreačních hráčů.

„V současné době nám sice několikanásobně stoupá počet rekreantů, což mě těší. Ale zároveň potřebujeme přilákat mladší generaci, která se bude chtít v badmintonu prosadit. Doteď je to často spíše koníček pro ty děti, které nebaví jiné sporty. To chceme změnit,“ tvrdí Koukal a rád by, aby se našlo více hráčů odhodlaných se tímto sportem živit. Nová identita by měla přilákat také více sponzorských peněz a na to navázanou větší profesionalizaci badmintonu. “Chtěl bych, aby se světoví hráči cestující na turnaje do Evropy zastavili na tréninky i u nás. Máme úžasnou polohu a pokud se nám povede podmínky zprofesionalizovat a mít kvalitní reprezentanty, potom k nám bude jezdit i kvalitní sparing,“ uvedl na stránkách svazu Koukal.

Novu identitu či logo představily v minulém roce další sporty. Svaz lyžařů od listopadu vystupuje jako Czech Ski and Snowboard, byť oficiální název zůstal nezměněn. Vizuální identitě a inovovanému logu dominují symboly společné pro lyžování a snowboarding – stopy ve sněhu vykreslené do tvaru české vlajky. A třeba Česká basketbalová federace se loni stala CZ BASKETBALL. Autorem značky je grafické studio Dynamo. Na celém projektu spolupracovala federace s agenturou Raul.

V prosinci představila nové logo z dílny Lumíra Kajnara Česká triatlonová asociace. Kajnar v minulosti vytvořil třeba loga Liftaga, Česko.Digital nebo Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na tom pro triatlon pracoval intenzivně přes deset měsíců. Logo propojuje státní vlajku s trojicí triatlonových disciplín. „Už před deseti lety jsem vytvořil logo ragbistům. Myslím, že kontakt přišel od nich. Vybrané logo, skládačka tří piktogramů, je záměrně návodné. Kresba sportovců naznačuje i pořadí, jak jdou za sebou. Vzájemné propletení nevytváří jen jeden celek, ale i napovídá, že být excelentní v jedné disciplíně, neznamená úspěch na triatlonovém závodě,“ popsal pro MAM Kajnar.