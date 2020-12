Letošní rok může být výjimečný, ale reklamní spoty o vánoční atmosféru nepřipravil. Přinášíme přehled těch nejhezčích kampaní z celého světa od Brazílie přes USA a Evropu až po Austrálii.

„Opravdovou lásku nic nezastaví,“ říká kampaň The Christmas Gift od italské agentury Providence ze skupiny Havas pro výrobce luxusních automobilů Lamborghini. Může jít o vášeň v rychlé jízdě, nebo lásku k rodině, která se na Vánoce setká alespoň virtuálně.

Santa Claus patří do rizikové skupiny seniorů, a tak by měl i během Vánoc dodržovat pravidla sociálního distancování. I kdyby na Štědrý večer opravdu zůstal doma, našla za něj značka sladkostí Lacta ze skupiny Mondelēz náhradu, jíž představuje ve spotu od brazilské pobočky agentury David – vánočního zajíčka. Třeba se Santa bude moci ukázat o Velikonocích…

Německá lékárenská společnost Doc Morris v krátkém filmu od Jung von Matt ukazuje, že k dobré kondici se může člověk propracovat v jakémkoli věku. Zvlášť když má před sebou motivaci opravdu důležitého vánočního úkolu.

Období Vánoc může být stresující, v době pandemie a lockdownů obzvlášť. Pivo Coors Light ale ve spotu od agentury DDB Chicago připomíná, že se nemá zapomínat na zábavu. A když si dáte vychladit plechovku do sněhuláka, třeba právě on pomůže s navozením pohodové atmosféry.

S vánoční pohodou může pomoci třeba i to, že si necháte štědrovečerní večeři dovézt, pak určitě nebude nikdo mít náladu pod psa. Minimálně to tak vypadá podle vánočního hudebního klipu od agentury McCann London pro rozvážkovou službu Just Eat, jenž ukazuje, jak se slaví Vánoce u jednoho z nejslavnějších „psů“, rappera Snoop Dogga.

Temný rok 2020 na jeho závěru nerozsvítí jen svíčky a světýlka na vánočním stromečku nebo ohňostroje. Podle spotu belgického operátora Proximus od agentury FamousGrey mohou díky technologiím svátky společně trávit lidé i na dálku a rozsvítit atmosféru i videohovory přes mobilní telefony a tablety.

Že jsou Vánoce kouzelné kdekoli na světě, ukazuje ve svých kampaních maloobchodní řetězec Aldi. Mohou být na sněhu a dobrodružné – jak připomíná se svým maskotem, karotkou Kevinem, britská pobočka ve videu od agentury McCann. Nebo prozářené sluncem u venkovního bazénu, což dokazuje australská odnož marketů s pomocí agentury BMF a „synchronizovaných Santů“.

Narozdíl od jiných obchodů se e-shop Amazon ani během protipandemických opatření jen tak nezastaví. Že „show must go on“ za jakýchkoli podmínek, které umí hodně potrápit i děti a mladé lidi, je vidět i v jeho reklamě od britské agentury Lucky Generals. Zvlášť pomůže, když máte k ruce vynalézavou rodinu, která se vzájemně podporuje.

Čím obdarovat své blízké během Vánoc, které se odehrávají v těchto výjimečných časech? Dojemnou odpověď dává ve spotu, který si nezadá s akčním filmem, Coca-Cola ve spolupráci s agenturou Wieden + Kennedy. I když to tak na první pohled nevypadá, i na tradičně nasvícený nákladní vůz nakonec dojde.

Nákladnou výpravou proslulé vánoční reklamy obchodních domů John Lewis & Partners patří v Británii ke sváteční tradici, stejně jako spoty se Santou Clausem od Coca-Coly v USA. Letos se brand spojil se svou dceřinou společností, prodejcem potravin Waitrose & Partners, a společně se snaží přispět k šíření dobré nálady, lásky a vzájemné pomoci. Ručně animované scény vytvořili v režii Oscara Hudsona tvůrci, z nichž někteří byli absolventy univerzit a jiní nominováni na Oscara.

V Česku to nejsou Vánoce, pokud během nich nezazní „Já nemusím, já už ho vidím!“. Legendární spot Kofoly od agentury Kaspen je samozřejmě nasazen i letos. Zatímco loni značka přidala na konec reklamy návod, jak najít zlaté prasátko na hvězdné noční obloze, letos s pomocí sedmnáct let staré reklamy oslavuje šedesátileté výročí od vstupu tradiční české značky na trh.