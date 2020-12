Všechno špatné je pro něco dobré. I takové je sdělení kampaní, jež využily absurdní doby k vytvoření absurdních spotů, které diváky pobavily a umožnily jim na chvilku zapomenout na to, co se děje okolo nich. Přinášíme výběr těch nejzajímavějších světových reklam roku 2020.

Pejorativně řečeno byl právě končící rok „na ho*no“. Pandemií promořené období se alespoň částečně pokusila v dobro otočit australská kreativní agentura Gen C vytvořením vlastní značky Pure Sh*t. Plně organické, suché hnojivo bez zápachu vyvinula s pomocí firmy Betta Grower a „starých dobrých australských krav“. Prodává ho přes web a z výdělků podporuje neziskovku věnující se rodinám s dětmi trpícími onemocněním či úrazem mozku.

S dvojsmysly si vynalézavě zahrála i kampaň CompanyCam, společnosti, která provozuje stejnojmennou aplikaci pro menší stavební podniky. Reklama ukazuje první den nervózního operátora, jenž se musí vypořádat s klientem z Nového Zélandu a obrázky jeho terasy, v angličtině ovšem díky přízvuku zní „deck pics“ všelijak… Populární letní spot si vysloužil i vánoční sequel.

Rok 2020 byl náročný třeba kvůli práci z domova a online poradám na dálku. Jak frustrující to mohlo pro někoho být, dotahuje do absurdna kampaň britské agentury Hell Yeah! pro e-shop Farmdrop. Že by tak na dálku zemědělci skutečně fungovali, je spíše sci-fi, ovšem lidi podobné Henriettě, Deborah či Angele jsme při videocallech potkali asi všichni.

Pandemie také pomohla růstu e-commerce, větší vytíženosti internetových obdchodníků a vyššímu provozu ve skladech a logistických centrech. Pro jejich pracovníky se tak zvyšovalo i nebezpečí pracovních úrazů. Už nestačí jen odškrtávat dodržování pravidel na „clipboardu“, jak upozorňuje spot od agentury FCB pro novozélandskou organizaci WorkSafe. Dramatizace hodná akčního filmu ukazuje, že člověk by měl zasáhnout, už když cítí, že by k něčemu nebezpečnému mohlo dojít. Je třeba být ve střehu jako surikaty.

Pro zadavatele reklamy může být spolupráce s influencery náročná. Přeci jen se musí mezi nimi pečlivě vybírat a pak i hlídat plnění všech podmínek spolupráce. Co když ale někdo vezme požadavky kampaně opravdu doslova? Jak by taková situace vypadala, vyobrazuje reklama od agentury Ryana Reynoldse Maximum Effort pro australskou značku bot R.M. Williams s Hughem Jackmanam v hlavní roli.

Během uplynulých měsíců jsme byli vystaveni spoustě nesmyslů – od všemožných konspiračních teorií po „promyšlená“ vládní opatření. Viděli jste ale nesmyslnou kampaň thajské agentury CJ Worx pro značku snacků Ri-o? Krátké příběhy, které nedávají smysl, poukazují na „nesmyslně dobré“ křupky, od kterých se zákazníci při jídle rádi zapatlají.

Itálie je rodištěm nejslavnější pomazánky z lískových oříšků a čokolády, takže jakýkoli pokus o její „napodobení“ tam vyvolává posměšky. Jak by ale Italové mohli reagovat, kdyby se podařilo vyvinout skutečně konkurenční produkt, dramatizuje spot od agentury Rethink z Toronta pro výrobce potravin Kraft.

I kdyby po roce 2020 přišla apokalypsa, něco ji přetrvá. A budou to třeba i sušenky Oreo, jež jsou uloženy v bunkru za polárním kruhem. Tedy alespoň podle mystifikačního dokumentu, který byl součástí kampaně společnosti Mondelēz a agentury The Community.