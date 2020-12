Ikona televizní zábavy hraje hned devět rolí v nové stosekundové reklamě Pluto TV, americké streamingové služby kombinující lineární vysílání s filmotékou. David Hasselhoff se do nich obsadil sám.

Jestli se v letošním roce stalo něco precedentem, pak je to fakt, že žijeme „v bezprecedentní době“. Jednu dobu to zaznívalo snad v každé reklamě. K alespoň krátkému útěku z reality roku 2020 ale pomáhá nová reklama streamingové služby Pluto TV spadající pod americký koncern Viacom CBS. Prýští z ní atmosféra devadesátek, která osloví nejen nostalgické pamětníky, ale i mileniály, jež láká retro a různé podivnosti. Koncept reklamy s nadsázkou pojaté jako „infomercial“ podtrhuje herecký projev hlavní hvězdy spotu, Davida Hasselhofa, jenž se sám obsadil do všech rolí. Nikdo jiný by asi nepřednesl hlavní přednost služby, která člověka vyjde na „zdarma devadesát“.

Zdroj: Pluto TV

Nejen, že se „The Hoff“ zhostil hlavní role moderátora teleshoppingu, jenž jakoby – a ne náhodou – vypadl z pobřežní hlídky, ale střihnul si i obě strany páru rozhádaného kvůli vybírání filmu, otce i syna vyslaného na univerzitu díky úsporám za televizi, chirurga i vyděšeného pacienta, nadšeného golfistu a hospodyňku nacházející klid u hororů. Závidět by mohl Horst Fuchs i Eddie Murphy.

„The Hoff byl pro nás jasnou volbou. Je televizní legendou, která rovnocenně zosobňuje nostalgii let devadesátých i relevenci v éře internetu. Takové zhmotnění retro-budoucnosti perfektně zapadá do brandu Pluto TV,“uvedl Fran Hazeldine, viceprezident a šéf marketingu TV Pluto, které reklamu vytvořilo in-house s pomocí produkční společnosti Jonas & Co a v režii Jonase Morgansteina.

Původně měl podle Hazeldina hrát David Hasselhoff jen moderátora, ale sám se nabídl, že zvládne všechno. Autorům kampaně to dávalo smysl, v době pandemie to snížilo riziko nakažení nemocí covid-19 i zjednodušilo produkci. Navíc to přidává na humoru reklamy a vizuálně pomáhá zmiňované atmosféře devadesátek. Ne nadarmo The Hoff v záběru na kanály, kde celý den běží seriály, najede na Pobřežní hlídku. A ukáže i Star Trek: Novou generace nebo Beverly Hills 90210. Jediné, co snad spotu chybí, je zmínka o seriálu Knight Rider, ten totiž v nabídce Pluto TV není. Ale to už bychom také byli v letech osmdesátých.