Současná opatření zamíchala s termínovou listinou velkých akcí. Omezení cestování nahrává spíše menším regionálním akcím. O situaci v odvětví hovoří generální ředitel Veletrhy Brno Jiří Kuliš a marketingová specialistka Kongresového centra Praha Simona Kožuchová.

Jiří Kuliš

Simona Kožuchová

Jaké očekáváte výsledky za covidem poznamenaný rok 2020?

Jiří Kuliš: Nejhorší v historii. Jaké hospodaření může vykázat firma, která má od března vládními nařízeními zastaveno podnikání? Našimi výrobními prostředky jsou výstavní haly a veletrhy, které jsou zakázané, stejně jako kongresy, firemní akce, koncerty, festivaly, které se v našich prostorách běžně konají. Tato svízelná situace se týká dalších firem navázaných na tento byznys. V důsledku se dotýká tisíců osob.

Simona Kožuchová: Letos měly být naše obchodní výsledky rekordní, místo toho očekáváme ve srovnání s rokem 2019 pokles tržeb o 55 procent, jde o necelých 300 milionů korun. Pokles v segmentu kongresů a konferencí, stejně jako v rámci našeho hotelu Holiday Inn bude až na úrovni 80 procent, naštěstí v segmentu dlouhodobých pronájmů komerčních prostor činil pokles jen pět procent.

V čem Vás letošní krize změnila?

Jiří Kuliš: Tato krize je zcela jiná než finanční krize před deseti lety, kdy se veletrhy a kongresy konaly. Možná byly dočasně o něco menší, ale konaly se. Nyní se jedná se o bezprecedentní krizi sektoru na celém světě. Něco, co si nikdo neuměl představit a nemohl předvídat. Prostě „černá labuť“. Na začátku jsme si všichni mysleli, že se jedná o překlenovací období v řádech měsíců. Nyní vidíme, že lockdown našeho sektoru bude trvat rok. Koronavirová opatření ochromila podnikání, hospodářsky nás posunula o deset let zpět. Frustrující je celková nejistota, omezení globálního, ale i přeshraničního cestování v Evropě.

Simona Kožuchová: Letošní krize nás zejména posunula v digitalizaci společnosti, v inovativním přístupu při vymýšlení nových produktů a služeb a vedla ke zvýšení celkové flexibility v rámci firemní kultury. Zároveň nás jako tým tato krizová situace více semknula.

Jak nejlépe pomoci Vašemu sektoru k oživení?

Jiří Kuliš: Prezenční formát prezentace je nenahraditelný, stejně jako živá interakce lidí. Člověk je tvor sociální a potřebuje lidský kontakt. Veletrhy a kongresy jsou na osobním kontaktu postaveny. Žádné videokonference nebo virtuální realita je nenahradí. Online prostředí je už dvacet let dost vyspělé a veletrhy by už dávno nahradilo. Mluvím o B2B veletrzích na bázi velkoobchodu, veletrzích pro odborníky. Prodejní výstava pro veřejnost a veletrh jsou různé veličiny.

Simona Kožuchová: Našemu oboru by nejvíce pomohlo, kdyby byly stanovená jasná bezpečnostně-hygienická pravidla, včetně třeba i povinného testování účastníků, při jejichž dodržování by se akce zase mohly začít konat. Samozřejmě doufáme, že s příchodem vakcinace se celá situace postupně uklidní a náš byznys se pomalu rozběhne. V současné chvíli je nejdůležitější podpořit zachování kongresové a eventové infrastruktury, neboť byla zasažena jako první a bude jako poslední uvolněna. Pokud by teď větší část infrastruktury zanikla, bude trvat roky vybudovat novou. Byla by škoda, aby Praha a ČR ztratily dlouhodobě svou konkurenceschopnost, když dnes Praha patří mezi TOP 10 nejlepších kongresových destinací na světě.

Kdy očekáváte návrat na předkrizová čísla?

Jiří Kuliš: Jedním z marketingových parametrů úspěšnosti veletrhu je počet návštěvníků. Čím více návštěvníků, což chtějí slyšet a vidět naši zákazníci a vystavovatelé, tím úspěšnější veletrh. Ale to se vůbec nerýmuje s názory epidemiologů a pandemií. Oživení se dostaví, až se dostaneme do fáze postkovidové, včetně plného obnovení cestování a restartu ekonomiky. Všechno je provázané. A to bude trvat možná déle než dva roky.

Simona Kožuchová: Tam se budeme upřímně dostávat několik let, neboť zrušené akce z letošního roku jsou nenávratně pryč a ani v příštím roce nemůžeme očekávat velké mezinárodní kongresy, neboť jejich konání bude velmi navázáno na restriktivní politiky v jednotlivých zemích, obnovu leteckých spojení a ochotu lidí znovu cestovat. I u korporátních akcí budeme narážet na individuální restrikce jednotlivých firem pro organizování akcí. Oficiální sentiment dle mezinárodních průzkumů je, že více něž 80 procent zadavatelů kongresů a konferencí věří v návrat na předkrizová čísla přibližně do 3 až 4 let.

Nebude příští rok přetlak v termínech? Hodně akcí se přesunulo…

Jiří Kuliš: V případě veletrhů došlo hlavně k narušení zaběhnutého kalendáře hlavních světových či evropských veletrhů, podle kterého se řeší termíny regionálních akcí. Nastal termínový chaos. Bude trvat delší dobu, než se všichni domluvíme a termíny se uzpůsobí tak, aby nekolidovaly a vyhovovaly vystavovatelům. Při současném omezení cestování situace nahrává spíše regionálním, nadregionálním veletrhům než veletrhům světovým.

Simona Kožuchová: Ano, většina akcí se nám přesunula na druhou půlku roku 2021 a další roky. Určitý přetlak v termínech tady je, ale zatím se nám po dohodě s klienty daří vhodné termíny nalézt. Samozřejmě, že budeme moc rádi, když se nám kalendář zaplní úplně a my budeme alespoň částečně moci dohnat ztráty z letošního roku.

Změní či upraví se nějak velikost veletrhů a kongresů a jejich průběh?

Jiří Kuliš: Dokud se svět nedostane do doby postkovidové, rozumný veletrh nelze konat. Různá omezení jako například počet osob v hale, zákaz konzumace občerstvení na expozicích, zákaz podávání rukou, shlukování osob, roušky, plexiskla u informačních pultů či v jednacích místnostech, vytváření sektorů, které se nesmějí promíchávat, to prostě nikdo nechce a jde to proti podstatě veletrhu. Symbolem veletrhu je podání rukou. Veletrh v rouškách a bez podání rukou je těžko představitelný. Pokud to hygienická situace nedovolí, všechno ostatní bude náhražka, kterou nebudou zákazníci akceptovat. Máme sice soubor opatření pro konání veletrhů dle „best practices“ v evropských zemích a zejména zemích střední Evropy (Polsko, Rakousko, Maďarsko, Německo), ale cítím, že to nikdo nechce. Pokud taková opatření budou nutná, bude každý veletrh velmi negativně ovlivněn.

Simona Kožuchová: Určitě můžeme očekávat změnu formátu konferencí. Ještě nějakou dobu budou hrát prim virtuální akce a do budoucna toto místo určitě převezmou hybridní akce. Ty totiž umožnují účast na akcích ještě většímu počtu účastníků než dosud a zároveň umožňují uchovávat plný obsah konference dostupný i po akci. Na druhou stranu potkávání se tváří v tvář je nenahraditelné. Je zatím velká neznámá, jaký bude poměr účastníků na onlinu a na místě v konferenčním zařízení. Dle toho se bude muset být přizpůsobena i ideální délka a průběh samotné akce.

Jaké hlavní trendy budou v roce 2012 dominantní?

Jiří Kuliš: Nejdůležitější je návrat do normálního života bez roušek. Druhým předpokladem je obnovení ekonomické prosperity. Zatím vlády utrácejí enormní sumy na oživení a záchranu ekonomiky, bez čehož by bylo hospodářství celosvětově včetně nás minimálně v recesi. Třetím faktorem bude obnovení jistoty a předvídatelnosti podnikání. Pokud nevidím alespoň půl roku, lépe rok dopředu, podniká se špatně. To platí i pro přípravu veletrhů a kongresů.

Simona Kožuchová: Určitě se budou dál rozvíjet nové technologie a prim budou ještě v první polovině roku hrát virtuální akce, které se postupně promění v akce hybridní. A to ať už v nejjednodušší podobě, kdy bude offline konference streamována do online prostředí, tak i v podobě vytvoření regionálních hubů, které se vzájemně v rámci jedné konference propojí. V roce 2021 tak očekáváme spíš menší účast v rámci lokálních a regionálních hubů, které budou dostupné pro účastníky z nejbližších zemí. Zároveň budou vyžadována striktní hygienicko-bezpečnostní pravidla včetně dezinfekcí, dodržování větší vzdálenosti a bezkontaktních řešení např. registrace apod.

Jaké novinky pro příští rok chystáte?

Jiří Kuliš: S novinkami v oblasti digitalizace, technických možností skladebných systémů pro výstavbu expozic držíme se světem dlouhodobě krok. Ale každá novinka něco stojí. A nyní bohužel nebudeme schopni investovat po dobu několika roků. Kdyby vše šlo normálně, už bychom stavěli nový výstavní pavilon s dokončením na jaře 2021 pro veletrh Techagro. Nyní máme drahý projekt v šuplíku a nevím, zda se někdy zrealizuje. Možná za deset let. Koronakrize vše zastavila.

Simona Kožuchová: Příští rok slavíme 40 let od otevření Kongresového centra Praha, takže momentálně chystáme velkolepou oslavu, kterou bychom chtěli oficiálně spustit naše projekty KCP Art a Art District Vyšehrad, které májí za cíl navrátit KCP slávu „Paláce kultury“ a přinést život na naši severní terasu s výhledem na celou Prahu. Veřejnost se tak může těšit na kvalitní kulturní produkci živého umění ve spojení s profesionálním designem. Budeme určitě dále rozvíjet naše PCC Live TV studio a další technologické služby, které budou mít velice široké využití právě při hybridní i online akcích.