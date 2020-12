Rodinné hotely se vymaňují ze slevové spirály, v očekávání boomu domácí turistiky zvýšily investice a nabídku programů zejména pro rodiny s dětmi, říká CEO vyhledávače Explorio František Peterka.

Jaká je aktuální situace mezi menšími hotelovými sítěmi a rodinnými hotely?

Letošní rok je prubířským kamenem pro celou řadu odvětví, ubytovací segment nevyjímaje. Jak mezi velkými sítěmi, tak mezi menšími provozovateli se jasně oddělí skupiny zařízení, které jsou schopné se přizpůsobit nové situaci. Hotely, které na aktuální situaci vydělají, budou splňovat několik společných podmínek. Dokáží diverzifikovat zdroje návštěvnosti, posílí svou jasnou profilaci a dokáží, že jsou vhodné pro rodinnou turistiku, protože to často znamená možnost přitáhnout nejen rodiče s dětmi, ale třeba i seniory s vnoučaty, kteří by si jinak do hotelu netroufli. Je velmi důležité vytvořit pro rodiny s dětmi nejen zázemí, ale i dětský program, aby to byla dovolená opravdu pro všechny, nejen pro děti, ale i pro rodiče. Může to být chůva pro miminka, animační program, půjčovny sáněk, sportovního vybavení. Zároveň hotely poznají lépe své zákazníky a začnou si budovat zákaznické komunity. Ne nadarmo říkáme, že hotel, který se nenaučí pracovat s daty o své návštěvnosti nemůže vůbec dělat aktivní marketing – přitom právě schopnost marketingové profilace bude cesta, jak nejen přežít, ale také vydělat.

Došlo u nich v průměru k navýšení cen, jak byla větší část roku silná poptávka kvůli domácí turistice? Jak velký je nárůst cen oproti situaci před covidem?

Jde to především ruku v ruce s ochotou zákazníků připlatit si za kvalitu. Česká dovolená už přestala mít nálepku “low cost” varianty zahraničního pobytu. Pokud chce někdo šetřit, pořád má ještě možnost, hotelů (nebo v létě chatek) doslova za pár stokorun na noc tu bude vždycky dost. Můj odhad je, že za poslední tři roky Češi nemají problém za nocleh zaplatit asi o 40 procent více, pokud výměnou za to dostanou ubytování s nápadem, dobrými službami nebo doprovodným programem v dobré lokalitě a dobrou výbavou. A na to samozřejmě reagují hotely, penziony, ale třeba i majitelé chat a chalup. Dnes není výjimkou, že Češi rádi zaplatí tři tisíce za víkendovou noc za charismatické ubytování někde v centru přírody, pokud bude mít přidanou hodnotu. Naopak se na takový nocleh stojí ještě fronty. To je v zahraničí běžné už dlouhou dobu, v Česku ještě nedávno nemyslitelné. Covid celou řadu hotelů podpořil, hoteliéři najednou zjistili, že zdražení o třetinu není žádný problém a naopak jim přinese prostředky a motivaci na další zlepšování.

V minulosti celá řada menších rodinných hotelů houfně mířila na Slevomat, kde nabízely pobytové balíčky se slevou. Došlo tedy k jejich odlivu, redukci slevových nabídek?

Nemůžu mluvit za všechny provozovatele, ale pozoruji, že u velké části hoteliérů je tahle doba pasé. Hotely začínají budovat své zákaznické komunity, nové klienty získávají stále častěji přes doporučení, kladné recenze, zkrátka se nemusí tak podbízet. Nic proti slevovým portálům, jejich produkty rozhodně nejsou špatné a jsou samozřejmě situace, kdy dávají smysl. Na druhou stranu je pro hotely klíčové mít loajální hosty, mít na ně vlastní kontakty, znát je, mít možnost pracovat s nimi v rámci rezervací a profilace. Zároveň je zcela neprozřetelné nediverzifikovat své zdroje návštěvnosti – pokud někdo spoléhá pouze na slevové portály, může se zbytečně dostat do spirály stagnace. Slevové portály totiž omezují zdravé rozhodování o cenotvorbě a zároveň nevytváří loajální komunity.

Týká se to všech regionů v rámci ČR?

Máme samozřejmě regiony, kde je vyšší koncentrace turistických středisek a lidé k nim inklinují. Česko je ideální na takzvanou turistiku krátkých vzdáleností. Stačí se podívat na horské oblasti – hory jsou dosažitelné velice rychle, neztratíte čas na cestách (což je pro cestování s dětmi klíčové), jejich profil je různorodý, že často stačí jet do jiného údolí a máte úplně jiný zážitek z krajiny kolem sebe. A podobně to platí i u ostatních lokalit. Velkou výhodu budou mít samozřejmě hotely v turistických střediscích, neboť klienti pojedou především za atrakcemi, které nabízí. Na druhou stranu, ministředisko dokáže s trochou snahy založit už i jediný provozovatel.

Došlo i k nějaké změně z hlediska marketingu těchto hotelů? Přes jaké kanály nyní zejména oslovují potenciální zákazníky?

Určitě. Když se podíváme na průzkumy Exploria, vidíme rostoucí vliv sociálních sítí a vůbec doporučení zákaznických komunit. Jedním z nejúspěšnějších kanálů se tak stává zmínka hotelu v silných rodičovských skupinách na sociálních sítích nebo doporučení influencerem či mikroinfluencerem na Instagramu. Jenže aby k tomu došlo, musí hotel poskytnout nad očekávání dobrý zážitek. Hotely však stále bojují se správným měřením a vyhodnocováním své návštěvnosti a rezervací. To je právě oblast, kde bychom jim chtěli nejvíce pomoci. A to nejen, co se týče návštěvnosti, ale i z dalších zdrojů na internetu, jako jsou právě sociální sítě, vyhledávače. Osobně si myslím, že pokud nepřijde třetí covidová vlna, mohl by rok 2021 přinést obrovskou šanci pro všechna zařízení, která se chtějí rozvíjet, zkvalitnit své služby směrem k rodinám s dětmi a řadě starších osob. A jít naproti této silné komunitě, ideálně hned po několika kanálech – diverzifikace leadů je v tomto případě víc profitabilní.

Očekáváte pokračování boomu domácí turistiky i v roce 2021?

Podle našeho očekávání výrazně klesne počet cizinců. Je to logické, rozvolňování bude napříč Evropou různé, Česko má navíc pověst černé ovce. Stejné to bude s firemními hosty – velké akce se většinou přesouvají do online prostoru, firmy šetří. Zbývá tedy poslední jistota a tou je rodinná turistika. Právě rodiny s dětmi totiž patří k hostům, kteří na uvolnění opatření reagují po celé Evropě jako první. Jsou loajální, mají rostoucí trend ve frekvenci návštěv a nemají problém připlatit si za kvalitní služby. A hlavně – deklarují, že i přes ekonomickou nejistotu rozhodně nechtějí na dovolené šetřit. Domácí turistika se bude dále rozvíjet, a to přímo úměrně nabídce. Klíčovou roli budou hrát i již zmiňované související zážitky a aktivity, které jsou opravdu důležité.