Nová značka logistického operátora WeDo, která vznikla spojením firem In Time a Uloženka, spolupracuje na PR komunikaci s agenturou ADison.

Agentura ADison vytvořila komunikační strategii, uspořádala ke spuštění značky online tiskovou konferenci a zajišťuje také komunikaci na Facebooku, LinkedInu a správu PPC aktivit. „ADison jsme si vybrali, protože jejich návrh strategie komunikace pro příští rok zapadá do strategie nového brandu včetně detailů, které nebyly výslovně řečeny na našich schůzkách,“ říká Leona Kotlasová, marketingová manažerka WeDo. “Těší nás, že můžeme pomoci nové značce. Pro rok 2021 připravujeme aktivity, které pomohou prosazovat hodnoty, mezi nimiž vyniká hlavně nekompromisní snaha o co nejlepší službu,” říká Tomáš Fridrich, ředitel ADisonu. Cílem aktivit je do konce roku především představit novou značku a její vizi a hodnoty. Další komunikace se v příštím roce zaměří na konkrétní služby a novinky.

Tvorbu identity mělo na starosti kreativní studio Yinachi. Značka se skládá z části We vyjadřující snahu týmu, který v tom jede společně a Do odkazující na úsilí o dobrý výsledek, tedy doručení v termínu a způsobem, který zákazníkovi maximálně vyhovuje. „Název odpovídá hodnotám a naší vizi, která spočívá ve změně trhu směrem ke službě řízené zákazníkem. Je výstižný a umožňuje hrát si s textem v rámci naší komunikace, což hezky ladí s naším přístupem vůči zákazníkům, který razí přímočarost a přátelskost,“ doplňuje Leona Kotlasová.

Vizí WeDo je orientovat se co nejvíce na koncového zákazníka a poskytnout mu veškeré služby, které mu usnadní život. Tím se myslí snadné změny doručení, vrácení zásilek, jejich konsolidace a další. To vše plánuje WeDo umožnit zákazníkům ovládat z mobilu.