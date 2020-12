Šachy jsou opět cool. K nebývalému růstu zájmu o starodávnou hru stačila jedna série na Netflixu. Bude zajímavé sledovat, jak dlouho se platforma bude bránit reklamám.

Seriál Královský gambit s herečkou Annou Taylor-Joy v hlavní roli odstartoval na Netflixu 23. října letošního roku a okamžitě si získal obrovskou popularitu. Během prvních 28 dnů jej shlédlo přes 62 milionu domácností, což je rekord pro limitované série na Netflixu. Podle dat Googlu vzrostlo na podzim vyhledávání hesla „jak hrát šachy“ na nejvyšší úroveň za posledních devět let. Dobře vidět je to i na počtu stažení šachových aplikací.

Na portále chess.com, kde mohou lidé hrát proti sobě, narostl oproti průměru pětinásobně. Počet stažení na AppStore se ze spodních pater vyhoupl na přední příčky. Kniha Queens Gambit se 37 let po svém vydání dostala na čelo žebříčku bestsellerů New York Times. Zájem je také o samotné deskové šachy. Tržby jsou podle společnosti NPD zabývající se výzkumem trhu o 125 procent vyšší, například na portále eBay se vyhledávání šachových sad zvýšilo o 250 procent. Vzhledem k působivé designu i výpravě se také v USA zvýšil zájem o nábytek a módu 60. a 70. let.

Netflix však plánoval jen jednu sérii a je tak otázkou, zda zájem brzy postupně neuvadne. Každopádně to ale ukázalo, jakou sílu může Netflix na spotřebitele mít a táhnout prodeje sám osobě bez dalších kampaní. Kromě šachů se to projevilo také v souvislosti s nárůstem prodejů panenky Barbie v návaznosti na vydání nového obsahu s Barbie na platformě.

Netflix je zatím bez reklam a tvrdí, že vždy bude, ale je otázkou, zda na tento další významný kanál příjmů nebude čím dál vyšší tlak ze strany akcionářů. Streamovací společnost už spolupracuje s některými značkami v rámci brandových partnerství (například s Coca-Colou na oživení „New Coke“ a spojit ji se sérií Stranger Things). Někteří marketéři se domnívají, že by větší digitální product placement nebo krátké reklamy na přerušení nemuseli tolik platformě uškodit a zároveň by nešlo o flagrantní porušení slibu uživatelům. A po každém takovém důkazu prodejního boomu se tlak značek bude zvyšovat. Sám jsem zvědavý, zda se dočkáme třeba sponzorských úvodů typu „brought to you by XX“ nebo vzkazu třeba při pauze ve sledování.