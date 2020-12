Z trhu zmizel ustálený střed, některé firmy se uzavřeli do ulit a nezadávaly nic, jiné naopak výrazně přidávaly. Firmy najednou měly totálně rozdílné názory, jak na nastalou situaci reagovat, popisuje Renata Hořická, obchodní ředitelka polygrafické společnosti D&S Design Prague a značky Gerin na českém trhu.

Jaké odhadujete výsledky za covidem poznamenaný rok 2020? V čem Vás letošní krize posunula?

Rok 2020 bude výnosově pro naší polygrafickou společnost finančně přibližně na úrovni roku 2014. Byl to rok pro naši společnost samozřejmě slabší, ale budeme těsně v černých číslech, a to považuji v současné situaci za úspěch. Během prvního jarního lockdownu nám šly zakázky razantně dolů, naštěstí se to již u nás neopakovalo na podzim, kdy někteří naši klienti oproti normálu naopak docela výrazně přidávali v marketingových aktivitách.

Došlo k revizi smluv se zadavateli? Případně změnila se během roku nějak zásadněji jejich skladba?

Určitě jsme zaznamenali na jaře prakticky okamžité zastavení zakázek cestovek a některých firem v nepotravinovém maloobchodu. Bylo to rychlé a razantní. Naopak u farmaceutických společností to byly prakticky bez omezení. Významné velké společnosti přidávaly na zakázkách, někdy v desítkách procent od jejich plánovaného rozpočtu. Byly to obrovské rozdíly. Některé firmy se zavřely do ulit a home office módů a nezadávaly prakticky nic, jiné naopak přidávaly. Přišlo nám, že se vytratil ustálený střed, firmy najednou měly totálně rozdílné názory, jak na nastalou situaci reagovat. Tento efekt jsme nejvíce zaznamenali u bank.

Kdy očekáváte návrat na předkrizová čísla?

Vzhledem k naší zkušenosti, kdy na jaře naši zákazníci razantně brzdili a mnohem méně na podzim, očekáváme celkové zlepšení již v roce 2021. Kdo z velkých hráčů napříč obory marketing utlumí, toho konkurence na převálcuje. Máme signály, že některé firmy chtějí situace využít a zvýšit tržní podíl ve svém oboru podnikání, a to nejde bez navýšení marketingu. Jsou to spojité nádoby. Velcí hráči to dobře vědí. Strach mám o menší a střední regionální firmy, které to zabrzdí a nemají již prostředky na marketingové aktivity pro nejbližší období, tam vidím možný problém…

Jaké hlavní trendy a nastupující technologie budou podle Vás v roce 2021 určující? Chystáte nějaké novinky?

Rychlost, rychlost, rychlost! To bude v jakémkoli oboru, i tom našem polygrafickém, pro klienty důležité čím dál více. Pro rok 2021 připravujeme unikátní technologickou instalaci v XXL ofsetovém tisku, u nás největší od roku 2004. Rychlostí zpracováním zakázek se posuneme o řád dopředu při ještě vyšší jemnosti tiskových rastrů.