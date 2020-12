Česká triatlonová asociace představila nové logo z dílny Lumíra Kajnara, upravila vizuální styl a prezentuje se jednoduše jako Triatlon. Proměnou následuje například české lyžaře a basketbalisty.

„Věříme, že nové logo startuje novou éru, která sportovně, marketingově i komunikačně naváže na nejúspěšnější období české triatlonové historie,“ uvedla asociace. Podle ní má změna pomoci vnímat triatlon jako atraktivní sport, který si zaslouží pozornost a nezůstávat stranou.

„Původní podoba byla komplikovaná. Kvůli aplikaci na dresy, prezentaci na sociálních sítích i na propagačních předmětech. V logu dominovalo slovo ‚česká’ místo slova ‚triatlon’, v malém provedení bylo špatně čitelné i identifikovatelné,“ vysvětlili zástupci České triatlonové asociace, proč se odhodlali provést změnu.

Triatlon oslovil designéra a tvůrce nového loga Lumíra Kajnara přímo. „Už před deseti lety jsem vytvořil logo ragbistům. Myslím, že kontakt přišel od nich,“ sdělil MAM.

Logo propojuje státní vlajku s trojicí triatlonových disciplín. Sám jeho autor přitom přiznal, že ze začátku – jako nemalá část veřejnosti – přesně nevěděl, jaké sporty do triatlonu vůbec patří.

„Vybrané logo, skládačka tří piktogramů, je proto v tomto záměrně návodné. Kresba sportovců naznačuje i pořadí, jak jdou za sebou. Vzájemné propletení nevytváří jen jeden celek, ale i napovídá, že být excelentní v jedné disciplíně, neznamená úspěch na triatlonovém závodě.“

Triatlonisté podle autorových slov netrvali na národní symbolice a už vůbec ne na přívlastku český. „Přesto to bylo těžké zadání dané už samotným sportem.“

Rozkres symbolu

1. skic návrhu

Kajnar představil asociaci hned několik různých grafických směrů. Zvolen byl ten nejtěžší na zpracování.

Lumír Kajnar

„Všechny ostatní návrhy byly abstraktnější, minimalističtější s výraznou symbolikou – prostě taková, která se kreslí rychleji. U vítězného loga jsem si musel zopakovat anatomii lidského těla, hlídat proporce, kompozici, čitelnost, rovnováhu. Mnoho dní jsem trávil laděním křivek. A klient to několikrát vracel s tím, že neví, co je tam špatně, ale nesedí mu to,“ nastínil designér.

„Nespokojený“ klient však podle něho sehrál zásadní roli na konečném výsledku. „Je to fakt vydřené, ale zrovna k tomuto sportu to sedí,“ myslí si Kajnar, který vytvořil loga například i pro Prague Airport, české skauty, Českou spořitelnu či již zmiňované České ragby. Na tom pro pro Triatlon pracoval intenzivně přes deset měsíců.

Do nového vizuálního stylu a různých aplikací pak logo zapracovával Petr Ševcovic.







Lyžaři a basketbalisté

S novou identitou letos přišly i další sporty. Svaz lyžařů od listopadu vystupuje jako Czech Ski and Snowboard, byť oficiální název zůstal nezměněn. Vizuální identitě a inovovanému logu dominují symboly společné pro lyžování a snowboarding – stopy ve sněhu vykreslené do tvaru české vlajky.

„Chceme držet krok s dobou i v oblasti digitální komunikace. Nová vizuální identita je součástí dlouhodobé strategie svazu,“ konstatoval prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský.

„Rádi bychom, aby byl nový brand Czech Ski and Snowboard zřetelně vidět všude tam, kde se lyžařský a snowboardový sport provozuje. Od Světových pohárů, přes lokální dětské závody, sjezdovky a tratě pro veřejnost až po volnočasové aktivity ve skiareálech i v ulicích měst, například prostřednictvím moderního merchandisingu,“ doplňuje Heřmanský.

„Je to cool! Líbí se mi, když jsou věci promyšlené do detailu. Myslím si, že by to mohlo fanoušky oslovit,“ domnívá se olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková. „Ve starém logu je nějaká historie, náš svaz je nejstarší na světě, ale v dnešní době se s tím už nedalo pracovat nějak interaktivněji. Omlazení identity podle mě bylo potřeba a je dobře, že se k tomu svazu odhodlal,“ dodala.

„Řekla bych, že to je úplně zásadní změna, která ale koresponduje se současnou moderní dobou,“ pravila Kateřina Neumannový, další olympijská vítězka a bývalá běžkyně na lyžích.

Vizuální identita vznikala v režii kreativní agentury NMDS téměř půl roku. Cílem bylo vytvořit atraktivní podobu, která vyjde ze společných znaků různorodých lyžařských a snowboardových disciplín.













A třeba Česká basketbalová federace se stala CZ BASKETBALL. Autorem značky je grafické studio Dynamo. Na celém projektu spolupracovala federace s agenturou Raul.

Vizuální styl basketbalistů si klade za cíl komunikačně sjednotit celý český basketbal. Zároveň chce zhodnotit popularitu, kterou přinesly nedávné úspěchy reprezentačních celků, a přitáhnout k basketbalu další fanoušky i mládež.

Základem nového loga se stal basketbalový míč, který je doplněn o grafický prvek znázorňující spin točícího se míče či okamžik, kdy míč prochází obroučkou, tedy zásadní moment hry a cíl každého basketbalisty.

„Je to pro nás významný krok, jak basketbalu získávat pozornost i mimo palubovku. Na změně jsme pracovali opravdu dlouho a všechny kroky společně s agenturami promýšleli. Dnešek vnímáme jako šanci změnit vnímání basketbalu jak u široké veřejnosti, tak i u nás samých,“ uvedl v srpnu k nové identitě předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta.