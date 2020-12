Výrobce sportovního oblečení Under Armour oznámil spuštění nové značky Curry brand s hvězdou NBA a týmu Golden State Warriors Stephenem Currym. Od nové značky si slibuje další výrazný růst, podobně jako se to povedlo konkurenční firmě Nike s Michaelem Jordanem v osmdesátých letech minulého století.

A právě na značku Jordan chce útočit zejména u mladší populace fanoušků, kde v posledních letech oproti Nike ztrácí. V první fázi má jít především o kolekce sportovních bot a oblečení samozřejmě na basketbal a také golf, jehož je Curry velkým fanouškem. V budoucnu se počítá i s řadou na běhání nebo sportovního vybavení pro ženy.

“Chtěli jsme se ujistit, že vše zvládneme co nejblíže sezóně NBA, která konečně začíná. Stephenovi to dává něco, do čeho se může zapojit a aktivně se podílet na vývoji produktu,” uvedl generální ředitel Under Armour Patrik Frisk.

Curry s Under Armour podepsal první kontrakt v roce 2013, o pět let později podepsal další smlouvu. Ve svých 31 letech je považován za nejlepšího střelce v historii soutěže, s týmem také vyhrál tři tituly NBA. Jeho dres patří už několik let v řadě mezi nejprodávanější. Součástí spolupráce bude i podpora sportovních aktivit na školách pro méně majetné a rozvoj sportovišť. “Nejde jen o vyšší prodeje zboží. Stephen chce pomoci ke změně a zisky z prodeje výrobků umožní vyšší investice do programů pro školy,” dodal Frisk.

V severní Americe tržby Under Armour v posledním čtvrtletí klesly o pět procent. Od nové “Curry Brand” si slibují nárůst. Ostatně když Nike v roce 1984 uzavřela tehdy rekordní reklamní smlouvu s nadějným nováčkem asi nikdo včetně zakladatele Phila Knighta netušil, jak výnosná spolupráce to pro obě strany bude. Jordan Brand má dnes obrat přes 3,5 miliardy dolarů. A zatímco akcie Nike letos vzrostly o 33 procent a tržní hodnota firmy je přes 210 miliard dolarů, akcie Under Armour klesly letos o 23 procent a tržní hodnota je jen 7,6 miliardy dolarů

Právě spolupráce Nike s Jordanem přispěla k byznysovému úspěchu “božského Mikea” a udělala z něj druhého amerického černošského sportovce-miliardáře po Tigeru Woodsovi. Jak moc byznysově pomůže Currymu se teprve uvidí.