Letošní rok a výhled do roku 2021 komentuje Renáta Ben, Country manažerka New Age Advertising CZ & SK, která odpovídá za prodej reklamy v síti multiplexů Cinema City a IMAX, a Jan Bradáč, šéf sítě multikin CineStar a společnosti Falcon, která v Česku distribuuje filmy.

Renáta Ben

Jan Bradáč

Jaké tržby odhadujete za letošní rok? Jak velký bude případně propad oproti roku 2019?

Jan Bradáč: V tomto roce jsme již skončili a dle všeho nás vláda zpět do provozu letos už nepustí. V roce 2020 tak skončíme na třetině výsledku roku 2019, což je katastrofa bezprecedentních rozměrů.

Renáta Ben: Je zřejmé, že z důvodu vládních opatření, která letos zahrnovala i opakované kompletní zavření našich kin, je meziroční pokles tržeb citelný. Situaci nicméně vnímáme jako zcela mimořádnou, a proto pro nás letos nejsou meziroční ukazatele relevantní.

V čem Vás letošní krize změnila?

Jan Bradáč: V tuto chvíli se nedá nic seriózně plánovat. Přesto se snažíme nějaké scénáře naplňovat, abychom dokázali spočítat, jak dlouho dokážeme vydržet a přežít.

Renáta Ben: Bezesporu jsme si, stejně jako každý, uvědomili jistou křehkost a vrtkavost, a to nejen v podnikání. Kdyby nám před rokem někdo říkal, jak bude rok 2020 vypadat a jaká přinese omezení, myslím, že by tomu nikdo nevěřil, ale nakonec nám všem stejně nezbylo nic jiného, než to akceptovat a přizpůsobit se. Myslím, že minimálně tento aspekt jisté formy pokory k věcem, které nejsme schopni jako lidstvo rychle ovlivnit, lze brát jako pozitivní.

Došlo vlivem covidu k revizi smluv se zadavateli? Případně změnila se během roku nějak zásadněji jejich skladba?

Jan Bradáč: Snažíme se vyjednávat se všemi zadavateli v rámci reálných okolností a podmínek. Myslím, že zásadní roli hraje to, jak je současná situace pro všechny strany naprosto nevyzkoušená a okolní podmínky se neustále mění.

Renáta Ben: Musím ocenit, že drtivá většina zadavatelů inzerce vnímá situaci racionálně a při jednáních je velmi vstřícná. Nedochází k žádnému masivnímu rušení smluv, spíše hledáme cesty, jak dohodnuté kampaně efektivně odložit na období, kdy se život ve společnosti vrátí k normálu. Kromě toho jsou naše kampaně jako vždy posuzovány systémem cost per view, který i v době hygienických opatření představuje pro naše reklamní klienty garanci jistoty.

Jak velký propad návštěvnosti?

Jan Bradáč: Kvůli globální situaci, a především totální odstávce amerických filmů od března až doposud (kromě dvou výjimek) jsme si vyzkoušeli, jaké to je postavit scénář záchrany našich multikin na nabídce především českých filmů. Vlastně především díky jejich návštěvnosti jsme dokázali letos nějak přečkat, i když s obrovskými ztrátami.

Renáta Ben: Stejně jako u tržeb je i v návštěvnosti, ale jak jsem již říkala, meziročně to nesrovnáváme, protože to není systémový trend, ale anomálie.

Co bude patřit mezi hlavní trendy v odvětví v roce 2021?

Jan Bradáč: Těžko předpokládat nějakou zásadní novinku–věřím, že dojde především ke konsolidaci situace a stabilnímu provozu s nabídkou filmů bez fází start-stop.

Renáta Ben: Myslím, že hlavním trendem bude koncentrace premiér zajímavých filmů. Všechny odložené novinky se divákům představí v roce 2021, a tak se bude skutečně na co dívat!