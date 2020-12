Foto: Nike: Better is Temporary

Nike: Better is Temporary, publikace od vydavatelství Phaidon, nabízí pohled do zákulisí vývoje designu bot této ikonické značky.

Název knihy Nike: Better is Temporary vychází z rozhovoru s designovým ředitelem společnosti Nike, Johnem Hokeem, který vysvětluje: „Jsem bytostně přesvědčen, že stěžejním sdělením Nike je ‚to nejlepší je přinejlepším dočasné‘.“

Kniha přináší v obraze a datech historii vzniku bot spolu s dosud nepublikovanými návrhy a prototypy a zasvěceně vypráví příběh o naslouchání potřebám sportovců. Autor Sam Grawe kombinuje archivní materiály s rozhovory a poznatky kreativců a vedoucích pracovníků společnosti.

Kniha začíná úvodní částí věnovanou projektu Breaking2, který byl spuštěn v roce 2016 a měl za cíl dostat se na maratonské trati pod dvě hodiny. Nike představila tým tří elitních běžců, kteří trénovali na privátní závod. Ten se uskutečnil na závodním okruhu Formule 1 v Monze 6. května 2017. Nejlepšího času dosáhl tehdy Eliud Kipchoge, který trať zaběhl za dvě hodiny a 25 sekund (tehdejší světový rekord byl 2:02:57). Pod dvě hodiny se mu podařilo dostat až v roce 2019 v rámci projektu Ineos.

Po kapitole Breaking2 je kniha rozdělena a pět tematických celků, které se postupně zabývají designem z pohledu výkonu (The Voice of The Athlete), značky (Design That Speaks), spoluprací (Dream With Us), inkluzí (Opening the Aperture) a udržitelnosti (Playground Earth).

Kniha Nike: Better is Temporary využívá co nejméně materiálu, desky jsou z lepenky a vazba je bez hřbetu. Její rozměr je 31 na 23 centimetrů a na 320 stranách obsahuje 500 ilustrací. Nyní ji má v nabídce v ehopu vydavatelství Phaidon, do širší distribuce se dostane 25. ledna.