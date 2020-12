Největší světový výrobce jogurtů Danone s ústředím ve Francii plánuje zrušit až 2 000 pozic. Krok má přinést úsporu ve výši miliardy dolarů. Zároveň se chce ve své strategii více soustředit na místní produkci a i řízení společností více lokalizovat. Změny zasáhnou i český trh.

Prodeje výrobků značky Danone se v pandemii propadly. Ve třetím kvartálu 2020 se jednalo o pokles ve výši devíti procent. Firma ale aktuálně spoléhá na zvyšující se zájem o zdravou stravu a regionální produkci a k růstu se chce vrátit za méně než dvanáct měsíců.

„Reorganizace společnosti je nevyhnutelná. Na jedné straně stojí naše vize One Planet. One Health a odpovídající produktové portfolio a udržitelné produkty, které jsou dnes relevantnější a důležitější než kdykoliv předtím. Na druhé straně nedokážeme dostatečně reagovat na měnící se prostředí, což se odráží v našich výsledcích. Jsme tedy nuceni přistoupit ke změnám, reorganizovat se přesně tak, jak to dělá každý z nás v soukromém životě – novým přístupem k práci, životu nebo spotřebě,“ píše se vyjádření společnosti, které MAM zaslala Katarína Palečková z oddělení komunikace Danone pro Česko a Sovensko.

Ze strategie Danone vyplývá, že chce být co nejvíce ukotvena lokálně, být svižnější a flexibilnější a nákladově konkurenceschopná. „Záměrem je, aby všechna hlavní strategická rozhodnutí byla přijímána na úrovni zemí a řídila se vizí stravy, která je v souladu s místními kulturami a zvyky. Chceme, aby byla práce organizována lokálně prostřednictvím jednoho subjektu, který spojuje naše dvě entity do jednoho místního řídícího týmu. Věříme, že pokud jim dáme mnohem větší odpovědnost za řízení v oblasti kategorií, značek a inovací, zkrátí se rozhodování a maximalizuje se přínos jednotlivých týmů pro globální řízení společnosti Danone,“ pokračuje společnost ve svém stanovisku.