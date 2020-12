Foto: unwomen.org / MullenLowe New York

Reklamy upozorňují na problém domácího násilí na ženách tím, že ho neukazují. UN Women vyzývá k aktivismu kvůli zhoršující se situaci.

Co oči nevidí, to srdce nebolí – že toto rčení ne vždy platí, dokazuje ve Spojených státech a Velké Británii probíhající kampaň organizace UN Women spadající pod Organizaci spojených národů. Několik cenzurovaných vizuálů upozorňuje na problém domácího násilí, znásilnění v manželství či mrzačení ženských pohlavních orgánů s pomocí paradoxu – zatímco se v západních zemích se nesmí zobrazovat, v několika desítkách států není podobná činnost nelegální. I když je někde postavena mimo zákony, nejsou z různých důvodů dostatečně vymáhány. S nápadem na odvážnou kampaň přišla agentura MullenLowe New York, která ji pro UN Women vytvořila pro bono ve spolupráci s mediální agenturou Mediahub, jež zajistila prémiové prostory.





Zdroj:unwomen.org / MullenLowe New York

Kampaň běží od 10. prosince, tedy mezinárodního Dne lidských práv, od 25. listopadu, jenž je mezinárodním Dnem boje proti násilí na ženách. Toto období UN Women prezentuje jako 16 dní aktivismu proti genderovému násilí doprovázeném oranžovou barvou, která má symbolizovat lepší budoucnost bez násilí. Součástí projektu je i výzva pro sociální sítě.

Vizuály umístěné na venkovních nosičích, online a podpořené sérií videí na YouTube, jež se problematikou zabývají více do hloubky, mají vyprovokovat diskusi a upozornit na to, že problém je podle MullenLowe New York i UN Women palčivý obzvlášť letos. Celosvětově vypjatá situace a pandemií zapříčiněné lockdowny vedou totiž k tomu, že bude podle odhadů domácímu násilí vystaveno o 15 milionů žen navíc za každé tři měsíce izolace v domácnostech.

Od obvyklé nadsázky a vtipu se odklonila i aktuální kampaň tuzemské odnože nábytkářského řetězce Ikea, které se stejné tématice věnuje ve své reklamě, která běží v televizi taktéž od 25. listopadu, ale až do 13. prosince. „Vizí Ikea je vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí. Jsme přesvědčeni, že domov by měl být bezpečným místem pro každého, což bohužel ale neplatí vždy. Proto jsme se rozhodli aktivně pomáhat obětem domácího násilí,“ uvedl k iniciativě Roman Bojko, manažer pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze, Ikea Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Zdroj:IKEA

Kampaň, pod jejíž kreativou je podepsána agentura Triad a produkcí Bistro Films s režií Marka Partyše, vznikala v úzké spolupráci s Koalicí NeNa, která sdružuje specializovaná centra pro ženy zažívající násilí Rosa, proFem a Acorus.