Tuzemská platforma YouRadio je mnohonásobně menší než globální gigant Spotify, nicméně na českém trhu chce být inovátorem z hlediska audio obsahu i inzerce. V příštím roce má ambici dosáhnout na zhruba půl milionu uživatelů, které láká na rozsáhlou českou hudební knihovnu. Aktuálně jich má něco kolem 350 tisíc. Zadavatelům nabízí programatickou reklamu, funguje jako in-store rádio a agregátor podcastů.

„Je to ta noha, která kouká do budoucna. Teď je nutné tento produkt podporovat. V příštím roce by si značka zasloužila nějakou imageovou kampaň, zatím rostla jen organicky,“ říká Martina Říhová, výkonná ředitelka skupiny Active, jež vlastní například Evropu 2 nebo Frekvenci 1 a spadá do skupiny Czech Media Invest (CMI), stejně jako vydavatelství Czech News Center (CNC).

Programatickou reklamu, která umožňuje úzké cílení, nabízí skupina v rámci YouRadia zhruba rok. Podle Říhové ji zatím využívají spíše jen jednotky, až desítky klientů. „Jsou to ti osvícenější, kterým dochází, že je nutné reklamu personifikovat. Rádio je tradičně hodně konzervativní, inzerentům musíte vysvětlovat, že audio reklamu pošlete přesně tam, kam potřebují a že by bylo ideální, aby měli pět mutací spotů. To je samozřejmě celkem výzva,“ říká Říhová.

Součástí projektu je i YouRadio Talk, agregátor podcastů, který zatím funguje jako samostatná aplikace. Tu si doposud stáhlo něco kolem šedesáti tisíc uživatelů. „Najdete tam všechny klíčové podcasty, které trendují. Včetně Českého rozhlasu nebo Forbesu,“ doplňuje Říhová s tím, že podcasty jsou sice rychle rostoucí, ale do určité míry stále neorané pole. „U lidí nad třicet let je i znalost slova podcast nízká. Například v USA je to úplně jinak. Tady k tomu trh musí ještě dojít,“ uzavírá. Rozhovor s Martinou Říhovou si můžete přečíst v pondělním vydání týdeníku MAM.

Jak uvádí na svém webu Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI), celkové příjmy hudebního průmyslu vzrostly v roce 2019 téměř o 16 procent a činí zhruba jeden milion korun. Hudební průmysl zažívá už třetím rokem růst, jenž pozvolna kompenzuje ztráty z předchozích období. Růst, v loňském roce se jednalo o 34 procent, táhnou právě streamingové služby.