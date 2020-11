Organizace The One Club for Creativity oznámila vítěze soutěže Young Guns, která je určená kreativcům na začátku jejich kariéry. Ocenění letošního 18. ročníků získalo celkem 31 mladých lidí z celkem 11 zemí. Ani jeden vítěz není z Česka.

Do soutěže, která byla letos vyhlášena online, se přihlásili kreativci z 40 zemí. Jejich práci hodnotila porota složená z 82 odborníků, z čehož asi polovinu tvoří držitelé ocenění Young Guns z předchozích let.

Zvláštní ocenění „Artist In Residence“ pro práci, která vyčnívá nad ostatními, od partnera soutěže, umělecké agentury Levine/Leavitt, obdržel Yuval Haker. Porotu zaujal humor a hravost v jeho díle. Mezi jeho klienty patří například Vox, Netflix, Sharpie, The Wall Street Journal, Square, Google, GE, Spotify, AIGA, Delta, Jack Daniel’s, Bloomberg či IBM.

Informace o vítězích, ukázky prací a odkazy na osobní webové stránky najdete na tomto odkazu.