Komunikační skupina WPP oznámila partnerství se startupem Anzu.io, který se specializuje na integraci reklamy do počítačových a mobilních her. Společně chtějí značkám nabídnout reklamní standardy v oblasti her a e-sportu.

Segment videoher zažívá i vlivem opatření kolem covid boom, jak lidé tráví během dne více času mimo práci nebo výuku ve školách. WPP a její agentury využijí programovou technologii Anzu ve hře k oslovení hráčů napříč všemi herními platformami. Mezi tyto platformy patří mobilní zařízení, PC a konzole, které integrují reklamu do nových prostředí, aniž by to mělo vliv na hraní. Partnerství také zahrnuje herní reklamní řešení pro e-sportové turnaje, které oslovuje hráče mimo domov.

„Pandemie urychlila nástup řady trendů, včetně poptávky po herní reklamě. Dodání těchto nových standardů je velkým krokem k tomu, aby se hry a e-sporty dostaly do popředí hlavních digitálních mediálních kanálů. Podporuje také širší herní ekosystém tím, že zvyšuje příležitosti pro vývojáře ke zpeněžení a umožňuje výrobu více her,“ uvedl CEO WPP Mark Read.

Zatímco v digitální reklamě se standardy zahrnující třeba měření sledovanosti reklam, měření dopadů na značku, detekci podvodů či ochranu soukromí uživatelů, hojně využívají, pro reklamu ve videohrách půjde o novinku. Reklama ve hrách se stane přístupnou jako jiné běžně používané kanály a pomůže budovat důvěru inzerentů v hodnotu herních médií pomocí technologií, kterým důvěřují. Inzerenti budou moci sledovat, hlásit a kontrolovat viditelná zobrazení v reálném čase a do hry budou integrováni také prodejci adtech.

„Obchodníci budou moci díky partnertsví komunikovat s publikem více než tří miliard hráčů po celém světě. Herní kampaně Anzu jsou škálovatelné a měřitelné,“ dodal Itamar Benedy, spoluzakladatel a CEO Anzu.

V minulém týdnu bylo také oznámeno, že marketingové, reklamní a PR agentury, které jsou součástí koncernu WPP se nastěhují do nově zrekonstruovaného paláce Bubenská 1. Ve známé funckionalistické budově dříve známé jako Palác Elektrických podniků zabere WPP dvě třetiny prostor. Do nového sídla by se tak měli v příštím roce přestěhovat Ogilvy, Geometry, VMLYR, Wunderman Thompson, GroupM, Mindshare, MediaCom, Wavemaker a H1.cz.