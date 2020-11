Co vám zachrání Vánoce? Jedině spousta papírových kuchyňských utěrek. Agentura agentura MV BBDO a společnost Plenty jejich schopnosti přísně prověřila v nové televizním spotu.

„Xmess“ je název reklamního spotu britské značky papírových utěrek Plenty, o jehož děje vás vtáhne hned od prvních sekund hit skupiny Nazareth „Love Hurts“. A přesně o to v příběhu jde. Svátky a společný čas s rodinou totiž není protkán jen šťastnými chvílemi, dokonalou atmosférou Vánoc, tichými zamyšleními v útulných zákoutích romanticky prosvětlených svíčkou…, kritických okamžiků je mnohem více.

Značka Plenty se rozhodla odhodit všechna klišé. Ukazuje chaos, mizerii a dokonce odpor, který můžeme při setkání s blízkými prožívat. „Ale to je ta skutečná láska: když pozvete lidi do svého života a s tím přijmete i související škody,“ říká Martina Poulopati, globální ředitelka marketingu firmy Essity, do jejíhož portfolia značka patří.

Není to ovšem žádná tragédie! Příběh, který čerpá ze skutečných příhod, je veskrze vtipný. Třeba hned úvodní scéna, v níž se starší dáma snaží kočce vytáhnout vánoční řetěz přímo z konečníku. „Odstraňování řetězu, který ulpěl kočce v konečníku, je velice časté. Vygooglujte si to. Je to Vánoční kouzlo!“ dodává k insightu kreativní ředitel AMV BBDO Toby Allen.