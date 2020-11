Cestovní a zážitkový portál Slevomat spustil vánoční kampaň zaměřenou na rodinou a domácí atmosféru. V minulosti sezónní kampaň spíše prezentovala vybrané zážitky z nabídky firmy. Společnost dlouhodobě pracuje se sloganem „Nejlepší dárek je zážitek“ a spoty si tvoří in-house.

„Věříme, že zážitek je to nejlepší, co můžete někomu dát. A letos to platí ještě víc. Všichni se totiž už teď těšíme na to, až budeme moci zase chodit ven s přáteli, až si zajdeme na večeři do restaurace nebo až pojedeme na dovolenou,“ uvádí brand manažerka Slevomatu Pavlína Štochlová.

Novými tvářemi portálu se stali Jaromír Nosek a Beáta Kaňoková. Kreativy i produkce se opět ujal firemní interní tým. „Ve spotu lidem říkáme, že i když si pobydeme ještě chvíli doma, už teď se můžeme na nové zážitky těšit. A pomocí metafor je ukazujeme. Pouštění vánočních lodiček z ořechů symbolizuje cestování, pečení perníčků zase ochutnávání nových jídel,“ dodává Štochlová s tím, že video doplní vizuály s důvody, proč nakoupit zážitky právě na Slevomatu. Jedním z nich má být například skutečnost, že firma nabízí stovky pobytů s extra dlouhými platnostmi.

Kromě samotného webu bude kampaň vidět primárně na portálu YouTube a na sociálních sítích.