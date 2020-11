Letošní vánoční sezóna nahrává zejména e-shopům, doručovacím službám i internetovým srovnávačům zboží.

Řada obchodníků provozujících e-shopy se na sezónu už začala připravovat a zaměřuje se na skladové zásoby, vylepšení procesů spojených s logistikou a expedicí objednávek i na to, aby se reklama na jejich produkty zobrazovala správnému publiku. Letošní sezóna bude pro e-shopy jednou z nejvýdělečnějších, protože se velká část nákupů přesune do online světa. Mnohé e-shopy proto výrazně navyšují investice do internetové reklamy.

„Celkový letošní obrat e-commerce byl se měl blížit k více jak 200 miliardám Kč. Pro některé e-shopy začala vánoční sezóna už v průběhu října. Optimalizují své kampaně na internetu, a zejména pak na srovnávačích a nákupních rádcích. I dopravci se už delší dobu připravují na zásadní navýšení kapacit a optimalizaci procesů, aby zvládli nápor objednávek přes internet,“ říká Jan Kriegel, manažer nákupního rádce Zboží.cz.

Trend potvrzují i přední zadavatelé z oblasti e-commerce. „Internetová reklama je pro nás stěžejní. Využívat budeme PPC formáty, displej reklamu a sociální sítě,“ tvrdí Zdeňka Svoboda, mluvčí Rohlík.cz. „Většinu investic dlouhodobě směřujeme do onlinu a letos tomu nebude jinak. Samozřejmě počítáme i s investicemi i do offline, kde je pro nás stěžejní televize,“ říká Marie Hejlová, ředitelka marketingu Favi.cz. Během Vánoc jsou investice do internetové reklamy největší i pro tuzemskou Zásilkovnu. „Zaměřujeme se primárně na brandové kampaně a social-influencer marketing,“ uvádí Milan Šmíd, ředitel marketingu skupiny Packeta, pod níž Zásilkovna spadá.

Na nákupním rádci Zboží.cz je podle Kriegela největší zájem především o nejnovější modely mobilních telefonů a ochranné pomůcky. V kurzu jsou ale i webkamery a chytré hodinky či fitness náramky.