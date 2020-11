Už ve středu 11.11. v 11 hodin začnou vinaři prodávat tradiční Svatomartinské. Letos se tento fenomén musí obejít bez doprovodných akcí a speciálních husích menu v restauracích. Vinařský fond, který má v Česku na starosti marketing vín a rozvoj vinařské turistiky, tak napřel síly do podpory prodeje prostřednictvím e-commerce, platforem jako Dámejídlo.cz nebo spojením s Rohlík.cz a Košík.cz.

„Letos prodáme o něco méně než obvyklé dva miliony lahví. Většina prodejů se asi odehraje v řetězcích, kde jsou zastoupeni velcí vinaři. Přesto to bude nejméně o čtvrtinu méně než loni,“ uvedl Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu. Ten ochrannou známku Svatomartinské vlastní a každoročně ji vinařům propůjčuje.

Klíčové vizuály vytvořené agenturou McCann provázejí celou kampaň a budou k vidění v tisku, v místě prodeje i na internetu. V éteru na Evropě 2 a Frekvenci 1 jsou také k poslechu rozhlasové spoty. Komunikaci na sociálních sítích zajišťuje Medialist. Za část Facebookové komunikace a PR aktivity zodpovídá Omnimedia. Mediální agenturou je MQI Brno.

„Na Instagramu máme v rámci kampaně na Svatomartinské domluvenu spolupráci s několika influencery. Mezi ty největší patří Petr Říbal a Michaela Hávová. Influenceři obdrží víno a suroviny na pečenou husu a jejich úkolem bude udělat Svatomartinské menu a k tomu si dát Svatomartinské víno,“ doplňuje Martina Černá z Vinařského fondu.

„Říká se, že veselá mysl je půl zdraví, a proto bychom si ani za současné situace neměli nechat svatomartinský přípitek vzít. Obchody budou v provozu, e-shopy našich vinařů budou spolehlivě posílat, výdejní okénka restaurací budou otevřená, a půjde-li vše dobře, možná si budeme moci 11. listopadu nebo o týden dva později zajít i na svatomartinskou husu a Svatomartinské víno do restaurace. Počkejte si, až to bude možné a bezpečné, ale na husu a víno si zajděte. Letos to nebude jen zážitek, ale i dobrý skutek,“ apeluje na spotřebitele Jaroslav Machovec v tiskové zprávě.

