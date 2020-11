Art Directors Club (ADC) musel kvůli pandemii opakovaně odsunout termín vyhlášení vítězů kreativní soutěže ADC Czech Creative Awards. Ceremoniál se nakonec bude konat online 26. listopadu.

„Pracovali jsme s několika variantami, abychom byli připraveni na různé situace. Nakonec nám klapla ta, kterou jsme si všichni ve výboru přáli. Věřím, že účastníci ceremoniálu se mají na co těšit, protože máme připraveno několik překvapení v průběhu celého večera,” uvedl k formě ceremoniálu předseda klubu David Suda.

Vyhlášení bude moci sledova každý prostřednictvím YouTube kanálu Art Directors Clubu. Ceremoniál začne v 17hodin a bude trvat přibližně hodinu a půl. Do samotného vyhlašování se budou moci zapojit live i samotné agentury a to různými online platformami.

O Louskáčka bude usilovat 83 prací z celkově 206 přihlášených. Nejvíce nominací (po sedmi), mají agentury WMC/Grey a Symbio Digital, šest jich má Kaspen/Jung von Matt a po pěti Creative Embassy, Havas Prague a Scholz & Friends.

Agentury navíc budou mít čas přihlásit své vítězné práce do soutěže ADCE Awards díky posunutému termínu na 7. prosince 2020, aby zkusili svůj úspěch zopakovat i na evropské úrovni.

Přihlášky se ale mohou posílat už i do stého ročníku globální soutěže ADC Awards, jejíž jubilejní stý ročník se bude konat příští rok. Call for Entries běží od listopadu do 26. března 2021, letos je možné je zasílat pouze online. Přípravy doprovází i kampaň s motivem Once in a Century, která představuje úspěšné práce i kreativní osobnosti uplynulého století.

„ADC i celosvětová komunita kreativců se za tu dobu neustále přizpůsobovala a vytrvala navzdory těm nejnáročnějším obdobím, k nimž patří globální recese či druhá světová válka. Přes neuvěřitelně těžké chvíle na celém světě se v reklamách i designu stále objevovala skvělá kreativní práce a ADC bylo vždy u toho, aby ji mohlo ocenit a oslavovat,“ uvedl Kevin Swanepoel, šéf organizace The One Club, která soutěž pořádá.

Vedle tradičních kategorií bude letos už podruhé uděleno i ocenění Freelancer of the Year a přibyla nová kategorie In-House Design, v níž budou moci soutěžit práce od značek i jejich interních agenturních týmů.