V roce 2018 si v Británii každý týden vzalo život 84 mužů. Na tomto děsivém čísle postavily kampaň agentura adam&eve DDB a organizace CALM.

Sebevraždy jsou ve Velké Británii tichým zabijákem, o němž se nemluví. Věnovat se tomuto tématu by bylo nepřijatelné. Až do chvíle, kdy se ho společně s charitativní organizací The Campaign Against Living Miserably (CALM) chopila agentura adam&eve DDB London.

Jak změnit systém

V posledních deseti letech se ve Velké Británii zasebevraždilo 47 250 lidí. 45 tisíc z nich byli muži. Jen v roce 2018 to bylo 4362 mužů. A zde je několik dalších faktů z roku 2018: sebevražda je největším „zabijákem“ britských mužů do 45 let, každý týden si vezme život 84 mužů, více mužů zemře vlastní rukou, než je tomu na rakovinu nebo srdeční choroby či autonehody, britskou ekonomiku stojí tyto sebevraždy více než 20 milionů liber každý den. Ale současně je to také problém, o němž se nikdo nechce bavit. Tím se však téma dále stigmatizuje, což vede muže do větší krize a zanechává v nich pocit, že se nemají kam a na koho obrátit. Tato strašná situace zasluhovala změnu.

Agentura chtěla vytvořit nápad, který by:

Podněcoval lidi k diskusi. (Měření by proběhlo počtem titulků a mírou získaných médií.) Přiměl vládu ke změně. (Změna v systému měřená skrze kroky vlády.) Zastavil muže před tím, aby se zabili. (Měření by probíhalo počítáním hovorů na linku CALM, a tím pádem zabráněných sebevražd.)

Sochy mrtvých

Pro lidskou mysl je dost náročné představit si vysoká čísla. Je tak nastaven lidský mozek. Ten umí přesně zpracovávat malá čísla, ta vyšší si dokáže představit jen skutečně přibližně. Jakákoliv komunikace postavená na tisících lidech, co ztratili svůj život kvůli sebevraždě, by byla jednoduše příliš „velká“ na zpracování. Kdyby se ale agentura rozhodla pro mnohonásobně menší čísla, ztratila by požadovaný vizuální efekt, potřebný k vysvětlení závažnosti problému a k získání pozornosti, kterou si tento problém zasluhuje. Zvolila tedy kompromis: číslo dostatečně velké na to, aby ilustrovalo závažnost, a dost malé na to, aby jednoduše zprostředkovalo devastující realitu. To číslo bylo 84.

84 představuje počet mužů, kteří se v Británii každý týden připraví o život. Výzvou pro agenturu bylo toto číslo vizualizovat co nejkontroverznější formou, jaká bude vůbec možná.











Ve spolupráci s ranní talk show This Morning, kterou vysílá ITV, připravila agentura Project 84, jehož srdcem bylo 84 mužských soch stojících na věži ITV. Tato instalace byla nepřehlédnutelná a skličující, současně však byla také jednoznačně srozumitelná.

Sochy byly vytvořeny s pomocí pozůstalých a ve spolupráci se streetartovým umělcem Markem Jankinsem. Doprovázely je skutečné příběhy (zveřejněné na webových stránkách) zachycující nejen tragédii sebevraždy těchto mužů, ale také optimismus, vzdor a zotavení těch, které tady nechali.

Instalaci doprovázela kampaň, která byla vysílána v rámci pořadu This Morning s odkazem na linku pomoci CALM. Program ITV se několik dní po sobě věnoval tématu a zveřejňoval rozhovory s pozůstalými. Současně byla na serveru Change.org spuštěna petice, která vyzývala vládu, aby převzala odpovědnost za prevenci sebevražd.

Výsledky

Počet vyhledávání ve spojení s mužskou sebevraždou na Googlu se dostalo na historické maximum. Petice obdržela 390 tisíc podpisů, téma se dostalo do debaty v rámci „prime minister‘s question time“ a vyústilo ve jmenování prvního britského ministra pro prevenci sebevražd.











Data z linky pomoci C. A. L. M. ukázaly, že Project 84 zavedl více mužů k pomoci, počet hovorů se v březnu (při kampani) zvýšil o 41 procent. Analýzou hovorů bylo zjištěno, že bylo každý týden od sebevraždy zachráněno více mužů než dříve. Počet zabránění dosáhl tříletého maxima a počet týdně zajištěných „kladných konců“ byl 40 týdnů po kampani vyšší než 40 týdnů před kampaní.

Díky kampani je nyní 239 mužů naživu.