Crossmediální měření ani po letech nemá podporu všech hráčů na trhu. Rozpory okolo cíle, metodiky, šíře i financování jednotného měření řeší nově vzniklá pracovní skupina.

Mediální trh je stále fragmentovanější, stejně jako se mění chování spotřebitelů i způsob, jakým sledují média. Tím je samozřejmě náročnější i plánování marketingových kampaní a jejich vyhodnocování. Pandemie koronaviru všechno jen zvýrazňuje. Možná i kvůli všem těmto změnám opět sílí volání po takzvaném crossmediálním měření, přes nějž se dá sledovat zásah a případně i efektivita kampaní napříč různými kanály.

Jak říká výkonná ředitelka Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR) Hana Huntová „změřit se samozřejmě dá všechno“. Problémem nejen podle ní, ale všech odborníků oslovených časopisem Marketing & Media je, že na trhu chybí shoda na definici účelu měření. Stejné je to i v případě otázky, jak by měla metoda jednotného výzkumu vypadat a co všechno měřit, i kdo a jak by ho měl financovat. Vznikla ale skupina se zástupci všech oborů mediálního a komunikačního trhu, která chce debatu posunout dál.

„Během podzimu jsme iniciovali vznik neformální crossmediální pracovní skupiny, která se všemi otázkami ve vztahu ke crossmedialitě hodlá zabývat a nalézt v krátkodobém horizontu shodu nad inovovaným crossmediálním měřením,“ uvádějí Přemysl Čech a Josef Fišer z výzkumné agentury Median, která mimochodem už od roku 2012 nabízí nástroj pro crossmediální měření adMeter.

Podle šéfa agentury spolu s jejím obchodním a marketingovým ředitelem se do skupiny zapojili významní partneři z řad médií, mediálních agentur i koncových zadavatelů. „V rámci naší pracovní skupiny, která k dnešnímu dni čítá dvanáct subjektů, se může do diskuse zapojit každý, kdo chce českému trhu přinést v dohledné době raději životaschopný než jednotný crossmediální projekt,“ uzavírají Čech s Fišerem.