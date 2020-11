Aktuálně probíhající online akce Eventex Connect – globální oborové setkání osobností eventového průmyslu – ukazuje hlavní trendy, které v letošním turbulentním roce sektor provází. Jaká bude moderní podoba eventů vzešlá z nynější situace a využívání virtuálních či hybridních eventů?

Současná koronavirová krize, která celý sektor hluboce zasáhla, nabízí jedinečnou příležitost k experimentům a novým odvážným a inovačním formátům. Kreativcům nabízí podle řečníků z prvního dne více šancí, než kdy v minulosti. Zároveň je to však v online prostoru těžší, zpětná vazba není okamžitá a zapojení účastníků je často „sterilní“. Přenášet osobní setkání do onlinu je nelehká výzva.

„Vše, co nyní děláme, je určitý experiment. Adaptace je přirozená a postupná. Eventy a sportovní události byly před 2000 tisíci lety a budou i nadále. Lidé se potřebují sdružovat a vyměňovat si zkušenosti, přirozeně k tomu tíhneme. Musíme uvažovat, jak vše zkusit virtuálně a umožnit vznik nové platformy, která pomůže kultuře spolupráce a dalšímu růstu,“ uvedla Tahira Endean, šéfka eventů společnosti Site Global.

Podle Marca Mekkiho, spoluzakladatele agentury Bond, nemají organizátoři eventů většinou luxus v podobě možnosti něco narychlo měnit, když na velký moment každé akce čekají sponzoři i účastníci. Ale nyní se musí naučit více experimentovat a najít na to sílu. Eventy by měly reprezentovat staré komunity, kde se lidé dávali prvotně dohromady a veškerá lidská spolupráce tam začínala. „Pokrok pramení z experimentu a umožnil přežití lidstva i v minulosti. Organizátoři by měli více fungovat jako tvůrci celé komunity a nepracovat jen v řádech dní či měsíců. Je třeba o eventech přemýšlet v období všech 365 dnů a využít je pro oslovení a prohloubení spolupráce,“ uvedl Mekki.

Změna matkou pokroku

Facebook je podle něj úspěšný i proto, že nabízí naprosto celoročně neomezenou práci s komunitami. Je třeba reflektovat především s očekáváními a poptávkou zákazníků. „Je třeba se podívat za oponu a inspirovat se v dalších odvětvích. Skončí Netflix, až se otevřou kina, nebo Amazon, až se otevřou obchody? Nikdy. Tyto firmy pochopily, co budou lidé chtít a vytvořily projekty s přidanou hodnotou a dokázaly do světa byznysově úspěšně vstoupit. Pokud stále někdo vnímá digitál jako hrozbu, tak je už trochu pozdě,“ myslí si Mekki. Eventy by se měly stát epicentry prvotního potkávání a novými platformami pro sdílení strategií, užitečných příkladů a hlavně posledních trendů v odvětví.

Celá řada řečníků z prvního dne dvoudenní akce hovořila o nutnosti větší interakce a zapojení účastníků a boji o jejich pozornost před obrazovkou. „Dříve byly lidé zvyklí na přísun dopaminu třeba 20krát za den, dnes i vlivem lajků na sociálních sítích se počet impulsů podle odhadů pohybuje mezi 150-1000 denně. Naše mozky jsou už tímto přepsané. Takže aby člověk získal mentální aktivaci k učení, musí nějakým způsobem zaujmout,“ uvedla Tahira Endean, šéfka eventů společnosti Site Global.

„Mění se použité formáty v kampaních, dělají se věci, které by ještě před rokem nikdo nedělal. Je třeba více naslouchat zpětné vazbě a všichni nyní hledají cesty, jak být lepší. V digitálním světě hodně letí gamifikace, ať už jde o soutěžní kvízy nebo další soutěže a služby pro uživatele. Jde to strašně rychle dopředu,“ popisuje Kristina McCoobery, spoluzakladatelka agentury INVNT. Lidé se podle ní rádi zapojují, když vidí vlastní výsledky nebo postup a mohou soupěřit s ostatními. Je třeba jim jít vstříc a vytvářet podobnou zábavu. Hodně hráčů z odvětví si pohrává také s větším využitím VR hardwaru a přenesením co nejpříjemnějšího prostředí do společného digitálního zážitku.