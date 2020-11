Právě včas na Black Friday oživuje PornHub předplatné „LifePlan“. Co to konkrétně znamená? Uživatelé budou moci získat doživotní prémiové členství a spolu s ním přístup ke službě PornuHub Premium, přičemž kromě standardní knihovny jim bude k dispozici více než 500 tisíc prémiových videí. K videím ve Full HD, 4K a VR, které neobsahují reklamy, budou mít přístup navždy.

Akce začíná úderem půlnoci východního času z 25. na 26. listopadu (u nás šest hodin ráno) a končí 1. prosince v sedm ráno rovněž východního času (u nás již v jednu v noci). Nejdříve bude k dispozici omezený počet členství za poplatek 200 dolarů, když se vyprodá, poplatek se zvýší o 25 dolarů. Postupné zvyšování dospěje až k doživotnímu členství za 500 dolarů. Prémiové členství se běžně prodává za 9,99 dolaru za měsíc, což představuje 95,88 dolaru za rok. Takže i nejdražší členství se vyplatí už po pěti letech, nejvýhodnější už po dvou.

O celé akci PornHub informuje v reklamním spotu s rodinou při díkuvzdání. Protagonisté se snaží na uplynulém roce najít něco, za co by mohli být vděční. Bohužel marně. Tedy až do chvíle, kdy jeden z nich přijde na nápad se členstvím PornHubu.

„Nebude to pro nikoho normální díkůzvdání, byl to totiž drsný rok v mnoha ohledech. Ale není ještě pozdě na to, abyste letošek ukončili na úrovni tím, že díky jedné akci na Black Friday budete mít možnost děkovat každou noc,“ řekl ke kampani Alex Katz, spoluzakladatel agentury Officer & Gentleman, která komunikaci PornHubu vytváří.

K vyjádření se přidal i Corey Price, viceprezident společnosti PornHub: „Den díkůvzdání je čas, kdy jsme spolu a děkujeme za všechny úžasné věci, které se během roku staly, ale rok 2020 byl přinejmenším náročný. Bez ohledu na to, co letošní rok ještě přinese, je Pornhub Premium Lifetime zárukou, že bude mít šťastný konec,“ dodal v tiskové zprávě.