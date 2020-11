Annette Schulze

⭐⭐⭐⭐

Dřevo skvěle podtrhuje a dopl‑ ňuje umístění stojanu na koncích uliček čerstvých potravin a zele‑ niny a působí tak čistě přírodním dojmem. Zvolila bych ale dekor dřeva olivového s tmavší barvou a výraznější kresbou. Stojanu bych také vytkla středový panel, který je sice skvělým designovým prvkem, ale zakrývá většinu vystavených produktů a ztěžuje odebírání zboží. Chválím použitý claim, který cílí na rodinu a oslo‑ vuje tak širokou škálu potenciál‑ ních zákazníků.

Linda Petrová

⭐⭐

Jediné, co stojí za zmínku, je umístění stojanu do komplemen‑ tární kategorie, jinak je to spíš promarněná šance něco o sobě říci. Otrocké opakování jediného sdělení nahoře, dole i na boku, bez emoce nebo jakýchkoli bene‑ fitů. Středový panel se zavěšený‑ mi oleji opticky i prakticky brání odebírání i doplňování zboží z re‑ gálu. Navíc o produktech na něm není ani zmínka — k čemu se hodí, jaké jsou výhody. Pokud nebudou stojan pravidelně doplňovat, pro‑ dá se odsud jen pár kousků.