Herečka Tessa Thompson, hvězda c-popu tchajwanská zpěvačka Jolin Tsai, profesionální hráčka bojových her Ricki Ortiz nebo britský hudebník a zpěvák MNEK hrají hlavní role v novém globálním komunikačním konceptu Absolut vodky, který zdůrazňuje důležitost opravdových mezilidských vztahů. Kampaň „It’s In Our Spirit“, jejíž součástí je také dvouminutový snímek spojující animaci a hraný film, vytvořila agentura BBH Singapore a je cílená na generaci Z a mileniály.

„Tato nová kampaň je pro značku Absolut začátkem nové kapitoly – představuje touhu a potřebu osvobodit se, vydat se zpět do opravdového světa, kde skutečná soužití vytvářejí dokonalá a intimní propojení, jež pociťujeme, nejsilněji však generace Z,“ řekl k nové strategii Tad Greenough, marketingový ředitel The Absolut Company. Podle vyjádření společnosti nový výzkum odhalil, že 70 procent lidí z generace Z touží po skutečných zážitcích a přesto, že patří k technologicky nejpropojenější generaci, jsou současně nejosamocenější generací v historii. Nová kampaň s velkým dosahem by měla inspirovat spotřebitele k tomu, aby se „těšili, že budou opět spolu a oslavili skvělé věci, které se dějí, když se v reálném životě můžeme potkat,“ píše se ve zprávě ke kampani.

Animovaný film byl vytvořen oceňovaným duem Todd & Kylie (Todd Mueller a Kylie Matulick) ze studia Psyop, kteří jsou známí například svými spoty pro Coca-Colu: „Happiness Factory“ (stříbrný Cannes Lion) a „Heist“ (Emmy Award). Spot doprovází skladba „Dreams Today“ od dánské kapely Efterklang.

Kampaň měla start minulý týden ve Velké Británii a hned byla uvedena také v Číně, Německu, Itálii, Španělsku, Švédsku, Irsku, Nizozemsku, Rumunsku, Thajsku, Maroku, Srbsku, Hong Kongu a Jižní Africe. Příští rok bude následovat uvedení v Brazílii, Mexiku, Jižní Koreji, v zemích Perském zálivu a Subsaharské Afriky, v Čile, Řecku, Lotyšsku a Kolumbii.