Největší nezisková organizace na světě podporující komunitu kreativců v reklamě, One Club for Creativity, oznámila jména 83 finalistů z celkem 19 zemí v soutěži Young Guns zaměřené na profesionální kreativce pod 30 let.

Finalisty vybírala jury složená z 82 porotců z celkem 32 zemí. Letos budou vítězové oznámeni v rámci speciálního online eventu 18. listopadu. Obdrží ikonickou krychli Young Guns, roční členství v One Clubu a stálé členství v síti Young Guns. Mezi loňskými oceněnými byla i režisérka Savanah Leaf, mezi jejíž práce patří také krátký film pro značku Havana Club Havana Cultura: ¡Súbelo, Cuba!

Svou práci může do soutěže přihlásit kdokoliv z reklamní branže splňující kritéria věku. Soutěžit může komerční projekt i osobní práce z grafického designu, art direction a copywritingu, architektonického a interiérového designu včetně environmentálního, průmyslového a produktového designu, digitálu (UX/UI, experimentální design, web design, aplikace, vývoj her), filmu a animace (motion design, televize, video), módy, typografie a letteringu, ilustrace a fotografie.

Letošní ročník soutěže je v pořadí již 18. (YG18). V minulosti stanuli mezi vítězi dnes již slavní profesionálové: Stefan Sagmeister (YG1), Rei Inamoto (YG4), James Victore (YG1), Jessica Walsh (YG8), Alli Truch (YG2), Natasha Jen (YG3), Pablo Medina (YG3), Jon Contino (YG9), Scott Stowell (YG3), Lindsay Ballant (YG7), Alex Trochut (YG6), Dark Igloo (YG10), Anna Bond (YG12), Zipeng Zhu (YG13), The Daniels (YG14) nebo Cait Oppermann (YG15).