Impulzních nákupů spotřebitelé často litují. Způsobují zklamání a mohou vést až k finanční tísni. Kvůli tomu, aby spotřebitel cokoliv koupil, už nemusí udělat ani krok. Stačí párkrát kliknout. A navíc letos pod tíhou spousty aktivačních a „hardselových“ online kampaní (obchodníkům vlastně ani nic jiného nezbývá) si mnoho nakupujících neuvědomí, že si koledují o finanční problémy…

Finanční ústav Fifth Third Bank a kalifornská agentura Pereira O’Dell se proto pokusily tento marnotratný kolotoč zastavit, nebo alespoň na chvíli přerušit a přimět lidi, aby se rozmysleli, zda opravdu tak nutně potřebují tu či onu kabelku, boty, sluchátka, sluneční brýle nebo hodinky. Chtěly, aby se lidé před nákupem skutečně zamysleli, zda jsou pro ně tyhle „rychlé“ doplňky tak nezbytné, nebo raději ušetří peníze na něco důležitého… A třeba s využitím finančních produktů Fifth Third Banky.

Strategická kampaň BuyNow Blocker byla vytvořena pro sociální média a funguje následovně: pokud uživatel listuje například Instagramem, místo běžné reklamy na nový batoh se mu objeví rozpixelovaný obrázek se zprávou, že „zde mohla být reklama na batoh“. Když uživatel na reklamu klikne, je přesměrován na microsite banky, na níž se dozví, že nemá utrácet teď, ale ušetřit si peníze na něco, co bude opravdu chtít s aplikací osobního bankovnictví Dobot.

BuyNow Blocker nevyžaduje žádný plugin ani stahování. „Data-driven“ kampaň pracuje se stovkou nejobvyklejších impulzních nákupů na sociálních médiích a nejvyhledávanějšími výrazy a využívá stejné metody cílení jako obchodníci.