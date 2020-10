E-shop Bonami zaměřený na prodej nábytku a bytových doplňků boří ve své vánoční kampani klasické sváteční stereotypy. Společnost ji nasadila napříč všemi mediatypy a ve všech zemích působnosti – V Česku, na Slovensku, v Rumunsku, v Polsku a v Maďarsku.

„Celou brand kampaní chceme rozbít stereotyp dokonalých Vánoc, který na nás každý rok tlačí ze všech reklam a nákupních center i společnosti jako takové. Dokonalé vánoční stromky, x druhů cukroví, dokonale uklizené domovy a v nich dokonale nastrojené rodinky v dokonalých obývácích. To je to, co se snaží všichni pod tlakem mít nebo se tomu přiblížit. Ve skutečnosti to ale takhle není, ne vždy se vše povede. Každý si Vánoce dělá podle sebe, podle toho, jak má věci rád nebo se o to alespoň snaží,“ říká Lucie Šuláková head of branding v Bonami.

Kreativa, kterou si firma dělala in-house podle Šulákové pracuje s myšlenkou „Jen vaše Vánoce“ a firma ji zahrnula do celé komunikace se zákazníkem – jak do vizuální podoby, tak do claimů. Spojovacím prvkem je pohovka, která se objevuje v každé scéně a claim “Nevadí když….,“ kterým všechny spoty začínají.

„Vánoční kampaň vznikla celá plně v režii interního teamu včetně nákupu medií. Věříme, že nám to pomůže udržet konzistenci přes všechny naše marketingové aktivity a chceme v tom pokračovat i v příštím roce,“ řekl CEO Bonami Pavel Vopařil.