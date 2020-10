Zájem ve startupovém světě je i kvůli aktuální situaci především o nové projekty z oblasti kyberbezpečnosti, zdravotnictví či umělé inteligence. Nynější bouře ve světě inovativním řešením dále nahrává. Vítězem jedné z největších startupových akcí v Evropě Startup World Cup & Summit se stala lucemburská firma HighSide.

Společnost HighSide se zabývá kybernetickou bezpečností s cílem pomoci firmám odvrátit e-mailové hrozby. V rámci vlastní platformy nabízí šifrované zasílání zpráv typu end-to-end, která zajistí, že k datům budou mít přístup pouze oprávněné osoby. Využívá multifaktorové autentizace, poskytuje řešení distribuované identity a přístupu k eliminaci hesel. HighSide díky vítězství na Startup World Cup & Summit má možnost získat půl milionové dolarové investice od Air Ventures a UP21.

Druhý skončil projekt z Británie-iLoF-zaměřující se na progres v oblasti personalizované medicíny a fotoniky. Startup podporuje například Microsoft ventures nebo univerzita v Oxfordu. Na třetím místě skončil český zástupce 24 Vision System, který se věnuje kontrole kvality ve firmách. Nástroj je určen především výrobním společnostem s produkcí Just-In-Time, a dokonce i Just-In-Sequence, kde má téměř každý produkt na výrobní lince jiné vlastnosti. Systém využívá umělou inteligenci k pochopení toho, co má kontrolovat.

Do celoevropského finále mezi dvanáctku nejnadějnějších startupů Evropy přitom 24 Vision System pronikl z úterního regionálního finále až díky divoké kartě organizátorů. Vítěz regionálního finále byl slovenský startup Glycanostics, který si za cíl dává neinvazivně diagnostikovat rakovinu v ranném stádiu, nyní se zaměřuje hlavně na rakovinu prostaty.

Celá akce proběhla online. Porota vybírala vítěze pomocí volebního systému D21 českého miliardáře Karla Janečka, který také hlavní přednosti tohoto modelu představil v prezentaci. Mezi další zajímavé řečníku z programu konference patřili například Tosca Musk, sestra Elona Muska a zakladatelka úspěšné streamovací platformy Passionflix nebo zástupce NASA Tom Cwik, který má na starosti převádění kosmických vynálezů do normálního pozemského života.

„Budoucnost vesmírného objevování leží v soukromých rukou. SpaceX, Blue Origin a některé další firmy pomáhají nejen s technologií raket. Díky nim se snižují operativní náklady, inovuje se, přidávají se složitější systémy,“ uvedl Cwik. NASA má v kalifornské Pasadeně vlastní Space Accelerator, kde je desítka startupů. „Jde o mnoho projektů v raných stádiích, vznikají autonomní vozy, umělá inteligence, strojové učení, to vše můžeme využít v rámci vesmírného programu a jednotlivých misí. Velké sety dat s kterými pracuje AI nebo strojové učení prostě na Jupiteru nebo Marsu k dispozici nebudou, ptáme se jich, jak by to řešili, hodně věcí se týká senzorů a zpětné vazby v rámci samořiditelných vozítek. A brzy budou jezdit sami i s lidmi tady na Zemi,” prognózuje Cwik.

Mezi další spíkry akce patřili například Marvin Liao, zkušený startupový investor z akcelerátoru 500 Startups, Irina Nicoleta – ředitelka zodpovědná za expanzi značky Revolut v regionu CEE. Ze zahraničních mentorů se představili například Matthew Price z Oracle a investor Douglas Wong – bývalý finanční ředitel Apple CEE a zakladatel společnosti Blackfire. Nechyběli ani čeští zástupci – například Ondřej Vlček z Avastu, vědec Martin Tolar, který je s firmou Alzheon blízko vynálezu léku na Alzheimerovu chorobu