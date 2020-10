Až do 13. listopadu je možné podávat přihlášky do 29. ročníku evropské soutěže ADCE Best of European Design and Advertising Awards. O vítězích především online rozhodne porota, jejímiž členy jsou i tři lidé z Česka.

Hodnocení prací, jejichž přihlašování v době pandemie koronaviru i jejích ekonomických dopadů podpořila pořádající organizace Art Directors Club Europe zlevněním vstupních poplatků o 50 procent, proběhne v první polovině prosince. Bude se konat převážně online fyzické hodnocení může proběhnout jen u několika málo kategorií grafického designu.

Porotu povede Adrian Botan, globální kreativní šéf McCann Worldwide, jenž byl prezidentem poroty již před čtyřmi lety. Své reprezentanty má i Česko – členkou poroty v kategorii Print & Outdoor je Klára Palmer, kreativní ředitelka McCann Prague, v porotě kategorie Interactive & Mobile zasedl Martin Svetlik, kreativní šéf agentury Symybio, a v kategorii Integrated & Innovation bude rozhodovat i Jana Bauerová, art directorka studia Guts.

Vedle těchto tří kategoriích se budou přihlášené práce hodnotit i v oblastech Film & Audio, Design, Brand Experience (dříve Promotions & New Media), a na oslavu mladých talentů pak i v kategoriích European Student of the Year a European Young Creative.

Loni v ADCE Awards získala cenu Grand Prix (podobně jako řadu jiných ocenění) kampaň Viva la Vulva od britské AMV BBDO pro značku Libresse.

Nově se bude udělovat ADCE Genius Loci Award, která má pomoci oslavit rozmanitost evropských kultur – vybírat se bude napříč všemi kategoriemi z kampaní, jež zprostředkují výjimečnou atmosféru a ducha konkrétního evropského místa s bohatým kulturním dědictvím.

I letos pak bude uděleno loni vytvořené ocenění European Star Award. V minulém ročníku ho získala kampaň vytvořená finskou agenturou TBWA\ Helsinki pro nejvýznamnější finský deník Helsingin Sanomat. Ta upozorňovala na stále více oklešťovanou svobodu tisku a běžela během helsinského summitu mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podél cest, jimiž jely obě hlavy států z letiště na místo summitu, bylo pronajato na 300 venkovních i digitálních ploch. Na nich prostřednictvím reálných titulků upozorňoval Helsingin Sanomat na kroky obou prezidentů, které vedly k omezování médií. Doprovázel je slogan „vítejte v zemi svobodného tisku“.