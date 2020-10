Sedm z deseti dotázaných z oboru marketingu a obchodu se za posledního půl roku hlásilo na pracovní nabídky, aktuálně (v druhé polovině září) aktivně hledá práci a odpovídá na nabídky téměř polovina dotázaných (45 %). Vyplývá to z průzkumu, který každoročně realizuje StartupJobs a který má MAM k dispozici.

Aktivita při hledání práce zaznamenala meziročně výrazný růst. Loni touhle dobou hledala aktivně práci třetina dotázaných. Meziroční pokles je pak patrný v počtu pasivních kandidátů, tedy těch, kteří aktivně nehledají, ale jsou otevřeni novým příležitostem (letos 42 %, loni 53 %). Spokojena s aktuální prací je zhruba osmina dotázaných (letos 12,6 %, loni 13,8 %).

Pětina dotázaných z oblasti obchodu a marketingu se obává, že v důsledku koronakrize přijde o zaměstnání. Na jaře měli obavy tři z deseti. Ovšem polovina dotázaných si myslí, že v případě, že by přišla o zaměstnání, tak by pro ni bylo jednoduché najít znovu práci ve stejném oboru.

Filip Mikschik

Naprostá většina (71 %) dotázaných si myslí, že jejich firma je na nadcházející krizi připravena stejně (37 %) nebo lépe (34 %), než tomu bylo na jaře. Jen malý podíl firem je připraven méně. „Z čísel je vidět, že marketing je na druhou vlnu koronakrize poměrně dobře připraven. Firmy už to celé jednou zažily a jsou lépe vybavené – jak zkušenostmi, tak například i softwarově. Vidíme to i na našich interních datech – ačkoli je několik posledních dní patrný pokles poptávky, firmy i nadále nakupují kredity, což znamená, že si předplácejí naše služby. Předpokládají tedy, že budou v příštích týdnech nabírat. To je dobré znamení,“ uvedl pro MAM Filip Mikschik, zakladatel StartupJobs.

Nová vlna každoročního průzkumu StartupJobs mezi uchazeči o práci proběhla v polovině září. Celkový počet respondentů dosáhl téměř 1300, z toho bylo 250 kandidátů na marketingové a obchodní pozice. Více než dvě třetiny respondentů má VŠ vzdělání (27 % má maturitu), většina z nich hledá práci v Praze a 80 procent je ve stáří do 35 let (54 % o 30 let).

Celý článek si můžete přečíst v časopise Marketing & Media, který vychází v pondělí 19. října 2020. Přeplatit si ho můžete zde.