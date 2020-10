V rámci slavnostního vyhlášení cen US Effie awards (30. 9. až 1. 10.) byli oznámeni také vítězové Global Effie Awards: Multi-Region, tedy nejefektivnější kampaně, které běžely napříč několika regiony. Po dvou kolech hodnocení, byly z přihlášených prací vybráni finalisté a následně vítězové, jejichž práce ukázala, jak lze efektivně přistoupit „ke globální marketingové výzvě spojené s cílovým publikem“. Bylo zvoleno celkem pět projektů: dva stříbrné, jeden bronzový a dva finalisté. Všechny získají body do indexu Global Effie 2021.

Global Effie Awards získala značka Dove a Unilever, která získala v kategorii amerických Effie awards v kategorii FMCG bronz s kampaní „The Big Switch“, již, vytvořila agentura Ogilvy UK a která běžela v Argentině, Kanadě, Čile, Německu, Indonésii, Itálii, Nizozemsku, v Paraguayi, na Filipínách, v Rumunsku, Saudské Arábii, Velké Británii a USA.

Další oceněnou je značka Baileys, která se v kategorii FMCG dostala do finále se strategií, která běží už několik let a kterou se podařilo zvrátit neúprosně klesající prodeje. Projekt, jehož součástí byly také slavné spoty „Don’t Mind if I Baileys“ z roku 2016 boří hranice 23 zemí. Loňské Vánoce byly ve znamení kreativity.

Značka Dove byla na Global Effie Awards úspěšná s projektem #ShowUs od agentury Razorfish, za nějž v kategorii Pozitivní změna získala stříbro.

Ve stejné kategorii se utkala s další finálovou kampaní – „Plastic Diet“ od Grey Malaysia pro Světový fond na ochranu přírody (WWF).

Global Effie Awards ocenily také instituci Tourism New Zealand, která získala v kategorii Doprava, cestování a turismus stříbro za kampaň „Good Morning World“ od Special Group New Zealand.