Světová federace zadavatelů (World Federation of Advertisers, WFA) vyhlašuje už počtvrté „FA Global Marketer of the Year Awards“, soutěž o nejlepšího marketéra. Přihlásit se může kterýkoliv profesionál z oboru, ať už se stará o globální či regionální marketing značky. Nominace se otevřely 30. září, uzavřou se 25. října. Hlasování a hodnocení porotou proběhne od 23. listopadu do 31. prosince. Vítězové budou oznámení v lednu příštího roku.

Podle WFA by měl být nominovaný takový pracovník marketingu, který rozvíjí společnost, v níž pracuje, tak, aby byla více zaměřená na lidi a lépe reagovala na potřeby spotřebitelů, budovala šťastnější a angažovanější interní týmy.

„Měl by to být člověk, jehož spolupráce s partnery napomáhá k souladu celého týmu a směřuje všechny zúčastněné ke stejnému cíli. Měl by to být člověk, jehož práce je inspirativní a přináší změnu, ať již kulturní, tak pro byznys či společnost jako celek.“

Držiteli ceny z let minulých jsou například prezident WFA a marketingový ředitel společnosti Mastercard Raja Rajamannar nebo šéfka digitálu L’Oréal Lubomira Rochet, která vede ve firmě digitální transformaci, či Keith Weed, ředitel marketingu Unileveru.

V porotě zasedne kromě Rajamannara, coby předsedy jury, také Eloísa Moscardó (Santander), May Zhang (China Association of National Advertisers), Debbie Morrison (Ebiquity), Charlotte McEleny (The Drum) a Nick Broomfield (Dentsu).

Nominovat kandidáty lze zde.