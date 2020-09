Rohlík je dalším větším zadavatelem v řadě, kterému se i díky krizi podařilo letos ulovit zkušeného marketéra. Od září zde marketingu šéfuje Zlata Ulrichová, za níž je dvacet let zkušeností z marketingu v maloobchodním sektoru, zejména v nadnárodních řetězcích. Do srpna působila jako ředitelka strategického marketingu Penny Marketu, a to téměř pět let.

Před Penny Marketem Ulrichová vedla marketing v Aholdu nebo Obi. V minulosti prošla také společnostmi Conoco Philips nebo Sodexo. S marketingovým týmem Rohlíku bude rozvíjet oblíbenost značky a služeb mezi zákazníky, jejím hlavním cílem je služby více personalizovat.

„Rohlík sleduji zpovzdálí od samotného začátku. Spojení božího jídla a boží služby mě oslovuje nejen jako zákazníka, ale i marketéra a na novou roli se neskutečně těším,“ říká Zlata Ulrichová.

Marketingové oddělení českého Rohlíku zaznamenalo v posledních dvou letech několik změn. Po sobě mu krátce šéfovali Jiří Rákosník a Marek Hallér. Hallér vedl marketing od června 2019 do října téhož roku, následně se stal vedoucím personalizace. Jiří Rákosník pak vedl marketing od ledna letošního roku. Ani jeden ve firmě už nepracuje. Před příchodem Ulrichové měl marketing dočasně na starosti Olin Novák, který v Rohlíku působí od září 2018 jako komerční ředitel.

