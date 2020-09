Nejistá sezona pro hromadné akce pokračuje. Ministerstvo zdravotnictví sice od 1. září umožnilo navýšit kapacitu při dodržení sektorů po 500 lidech, do mimořádného opatření se ale dostalo i ustanovení o nezbytnosti zrušit na hudebních akcích prostory ke stání. Několik koncertů proto bylo odvoláno na poslední chvíli. Ostravský precedens s přerušeným NeFestivalem Colors of Ostrava si úředníci patrně k srdci nevzali.

Na základě opatření odpadla například taneční akce Devastator Hall na pražském Výstavišti, kde pořadatelé, v domnění, že dělají maximum pro dodržení hygienických požadavků, měli v plánu rozdělit prostor na čtyři samostatné sektory s otočnou stage pro DJ (více v magazínu MAM vydání 34/2020). Unikátní technické řešení stálo spoustu peněz. Navíc navzdory intenzivní komunikaci se zástupci ministerstva se promotéři o novince nedověděli dopředu, ale až v den, kdy začalo opatření platit. Do akce zbývaly dva dny.

„Bez přehánění máme zlomená srdce. Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom Devastator uskutečnili. I přesto, že pro nás splnění všech požadavků vyplývajících z předchozích opatření představovalo obrovské náklady a týdny práce navíc, jsme chtěli dodržet svůj slib a akci pro vás uspořádat. Bohužel nejnovější opatření je pomyslnou poslední kapkou, se kterou už nejsme schopni nic udělat. Asi nikdo z nás si neumí představit Devastator, na kterém všichni sedíme. Naplňuje se tak jedna z pořadatelských nočních můr, kdy přesouváme akci, kterou jsme už začali v Malé sportovní hale stavět. Je to obrovská rána jak ekonomicky, tak psychicky,“ píší pořadatelé z Beatworx na Facebooku.

„Nesmírně tím trpí naše značka. Umělci už měli zařízené letenky, někteří zahraniční návštěvníci už byli na cestě, případně už obsadili hotely, přijely kamiony, vše se začalo montovat. Pronájem haly je zaplacen, stejně jako podium,“ popisuje Daniel Bacho, šéf PR a marketingu v Beatworx.

Firma v návaznosti na poslední zkušenost raději zrušila další dvě plánované akce a nyní se stěhuje do menších prostor, aby vůbec přežila. „Budeme doufat, že dosáhneme na dotační programy. Jinak tři čtvrtě roku bez akcí nezvládneme. Je nutné si také uvědomit, že na takovém projektu pracuje třeba tisíc lidí, kteří nyní budou bez práce,“ popisuje Bacho. Podle něj nešlo narychlo vymyslet způsob, jak se s novými pravidly vypořádat. Firma nechtěla uspokojit jen polovinu lidí. Ani rozložení do dvou dnů nepřicházelo v tak šibeničním termínu v úvahu, protože interpreti už měli jiné závazky.

„S ministerstvem jsme jednali ještě v pátek, ale o tomto konkrétním ustanovení nám dopředu neřekli. Z avizovaného zlepšení podmínek se nakonec stalo zhoršení,“ říká Marek Vohralík, výkonný ředitel Festivalové asociace FESTAS.

Podobný osud jako Devastator Hall postihl i dva koncerty revivlové skupiny Queenie s názvem Qeen Relived. Ty se měly odehrát v O2 areně. „Narozdíl od jiných akcí nemohou být na hudební produkci žádní diváci na stání. My jich ve dvou dnech máme pět tisíc a nechceme je zklamat. Museli bychom jich tři tisíce posadit na plochu, některé přesadit a zbylou část poslat domů, a to opravdu nemůžeme. Pro stojící diváky neprošla ani kompromisní varianta rozdělení do šesti od sebe oddělených skupin, přičemž by každá skupina měla k dispozici vlastní vstup do haly i vlastní vstup na plochu. Jelikož nám ani po úterním jednání bezpečnostní rady ani po přímluvě pana premiéra neumožnili využít alespoň část diváků na stání, rozhodli jsme se spolu se zástupci areny koncerty přeložit,“ píše Michael Kluch, frontman Queenie.

Reakce ministerstva zdravotnictví se nepodařilo získat. V tiskovém oddělení nikdo nebral telefony. Podle mluvčí ministerstva kultury Michaely Lagronové její úřad může ministerstvu zdravotnictví pouze doporučovat, jak by mělo postupovat. Se zmíněnou situací kolem hudebních koncertů obeznámena nebyla.