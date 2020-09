Volvo uvedlo další spot svého nového konceptu For Everyone’s Safety. Minutový příběh oslovuje každého rodiče.

Rychlý humorný příběh dvou rodičů s dvojčaty, u něhož se budete smát a který vás uchlácholí, končí náhlým vystřízlivěním, které podtrhuje význam sdělení kampaně. Švédská agentura Forsman & Bodenfors vytvořila kampaň s několika videi pro Volvo XC60 a XC90, aby vyzdvihla jejich bezpečnostní vlastnosti.

Kampaň, která je součástí konceptu For Everyone’s Safety, v rámci něhož se automobilka soustředí na bezpečí každého, ať už je uvnitř, nebo vně vozidla, běží jak v digitálních, tak tradičních kanálech a je podpořena PR. Hlavním sdělením, jež je uvedeno i v závěrech jednotlivých spotů: The car that looks after you, like you look after others (auto, které vás pohlídá, jako vy hlídáte ostatní).

Ve spotu Parents hraje roli otce švédský herec Fares Fares, který je znám například ze seriálů Westworld nebo Černobyl. Zahrál si také ve Star Wars. V reálném životě je sám otcem jednoročního Ziggyho, takže vcítění do role mu nedělalo žádné problémy. Matku si zahrála Ana Gil de Melo Nascimento známá z několik seriálů a filmů (Berts dagbok nebo Jordskott), jež momentálně působí v královském divadle Dramatgen ve Stockholmu.

Pseň znějící ve spotu je „Hard times in the mill“ z roku 1956 (album American Industrial Ballads) v podání Peteho Seegera.

Kampaň, která odstartovala spotem k návratu do škol nejdříve v Evropě, běží globálně.