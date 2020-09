Do 18. září lze využít cenově zvýhodněnou přihlášku do Clio Awards. Následně bude možné práce do soutěže přihlásit za vyšší poplatek. Finální uzávěrka je až 5. února 2021.

Datum, kdy budou oznámeny práce, jež se dostaly na shortlist bude teprve zveřejněno. Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhne d dubnu příštího roku.

Clio Awards fungují od roku 1959. Součástí rozsáhlého podniku jsou i ceny v jednotlivých segmentech: Clio Sports se udělují červnu, Clio Fashion & Beauty a Clio Music v září, Clio Entertainment a Clio Health v listopadu. Samostatnou kategorií jsou letos podruhé také Clio Cannabis.

V loňské soutěži Clio Awards bylo udělena Grand Prix celkem 12 pracím. Jednou z nich byla kampaň nadace Stelly McCartney s hercem Idrisem Elbou o rakovině prsu.