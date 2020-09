Americký řetězec Macy’s bude testovat nový formát menších prodejen umístěných mimo velká nákupní centra. Ty byly opatřeními kolem pandemie postiženy a mají slabé výsledky. Řada dalších hráčů z retailu pak o podobném řešení přemýšlí, což ukazuje na sílící trend mezi prodejci v retailu..

“Stále věříme, že nejlepším velkým nákupním centrům se bude dařit. Ale zároveň vidíme potenciál pro menší formáty prodejen Macy’s and Bloomingdale’s mimo tyto centra,” uvedl CEO společnosti Jeff Gennette. Jako vhodná města pro test uvedla Macy’s Dallas, Atlantu nebo Washington. V rámci úsporných opatření vlivem dopadů koronaviru společnost představila plán na změnu nazvaný Polaris. Hlavními prioritami v rámci něj jsou posílení vztahů se zákazníky, akcelerace růstu v digitálu, optimalizace portfolia výrobků na prodejnách. V rámci plánu Polaris plánuje Macy’s během tří let uzavřít 125 prodejen. Firma testuje nový koncept Market by Macy’s, první obchod otevřela letos v Texasu, druhý má následovat v příštím roce.

Odklon od velkých shopping malls ale deklarují i další značky-například Nordstrom, který už zavřel 16 velkých prodejen a už se nepovažuje na značku z obchodních center. Obchody, které měly slabé výsledky v centrech zavřela i řetězec JCPenney. Existence mimo nákupní centra totiž usnadňuje obchodům poskytování pohodlných bezdotykových služeb a snažší vyzvednutí zboží. Není také jasné, kdy se situace zlepší natolik, že se lidé do dříve přeplněných center beze strachu navrátí. Návštěvnost center ale klesala už i před propuknutím pandemie.

Podle Macy’s se navíc ukazuje, že lidé, vlivem toho, že méně jezdí na dovolené do zahraničí, utrácejí více peněz za luxusní zboží, jak si chtějí udělat v těžkých časech radost. Týká se to zejména šperků, parfémů nebo nábytku, ženským kabelkám nebo botám. Změna spotřebitelského chování se podle Gannetta ještě více projeví v nadcházející vánoční sezoně a podobně jako další hráči na trhu i v Macy’s plánují začít s kampaněmi letos o něco dříve, aby nahradila výpadek z koronakrize. “Věříme, že odklon od zážitkových dárků bude hrát ve vánoční sezoně pro nás,” věří Gannette. Navíc se na trhu projeví i možné bankroty někoho z konkurence.

Nový koncept představil Amazon

Svůj nový koncept Fresh grocery store představil i gigant Amazon. Zákazníci se do obchodu dostanou zatím jen na pozvánku, pro širokou veřejnost otevře během následujících týdnů. Má se jednat o levnější alternativu k obchodům Whole Foods, které spadají pod Amazon. Ve Fresh obchodech budou mít zákazníci k dispozici speciální nákupní vozíky, ke kterým se lidé připojí přes aplikaci. Jsou vybavené kamerou, která automaticky po vhození dovnitř detekuje, o jaké zboží jde. Zaplatit poté jde mnohem rychleji, bez zdlouhavého čekání ve frontě u kasy.

Naproti tomu obchod GO, který Amazon nedávno otevřel v Seattlu využívá kamer umístěných nad hlavami zákazníků a senzory na regálech, které automaticky detekují, co člověk kupuje a zaplatí je automaticky, když vyjdou ven z obchodu. Podobnou technologii by Amazon mohl od příštího roku využívat ve Whole Foods obchodech.