Původem česká firma s vybavením do kuchyní a domácností Potten & Pannen – Staněk 1. října otevře svůj první obchod v outletovém centru ve Fashion Arena Prague Outlet v pražských Štěrboholích. Rozšíří tak svou prodejní síť o dvanáctou kamennou prodejnu.

„Je to pro nás zajímavá příležitost, z celého outletového centra máme opravdu dobrý pocit a také samotný obchod bude mít ve svém bezprostředním sousedství dobré prémiové značky. Bude zde i naše první chill out zóna, jejíž koncepci ladíme. Zákazníci by měli mít možnost si vybrané produkty více osahat, ochutnat si naši kávu Cremesso nebo Kusmi Tea čaj,“ říká marketingový a obchodní ředitel Zbyněk Janyška. Firma si novým outletovým obchodem částečně vypomůže i v logistice a uvolní si prostory pro nové zboží a rozšiřující se sortiment ve stávajících prodejnách.

Podle vyjádření firmy se daří i e-shopu, který roste více než dvojnásobně (ve srovnání s rokem 2019). Sice došlo k propadu v tržbách o zhruba 30 procent v obchodech v nákupních centrech, ale zákazníci se do nich po jarní první vlně Covidu rychle vrátili, aby si dovybavili své domácnosti. Ve kterých se nyní zdržují více než kdy dříve.

Firma aktuálně hledá v Praze prostory pro svůj první Community centre & Experience store, který by si vyžádal alespoň 2 000 m2. Ve hře je i prostor s několika patry nad sebou. V tomto centru by se spojily všechny služby, které Potten & Pannen aktuálně nabízí – prodej kuchyňských potřeb světových značek, Kusmi Tea čajů, prémiová škola vaření a v tomto případě i restaurace, showroom nebo prodej potravin. Firma se nyní poohlíží po lokacích industriálního rázu například v pražském Karlíně, v úvahu přichází i Holešovická tržnice, která má projít zásadní proměnou.