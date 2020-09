V nové kampani Českých drah se rodinka pod velením tatínka Ivana Trojana vydává dál než za humna. Na výlety do sousedních metropolí zve cestující televizním spotem, ve kterém se hlava rodiny opět důkladně připraví na cestu a opět to nevyjde úplně podle plánu.

Pohodlí vlaku a servis jídelních vozů ČD, který během jízdy rodina využije, naladí tatínka natolik, že se jeho pohoda promítne i do závěrečného vzkazu spotu: „Ve vlaku vám bude do zpěvu. Nejen cestou do Vídně i Berlína.“ Cestující se mohou vydat s Českými drahami navíc i do dalších měst v blízkém zahraničí.

Další díl v sérii spotů, tentokrát zacílený na rodinné výlety do zahraničí, vytvořila agentura Havas v režii Ondřeje Trojana s produkcí Total Help Art. V médiích se kampaň objeví od 1. září do 15. října také v outdooru, v rádiu, onlinu a sociálních médiích. Koncept kampaně vznikl v týmu vedeném kreativními řediteli Petrem Čechem a Jakubem Koláříkem. Account-direktorsky na vše dohlížela Lenka Beránková a produkčně Tereza Letfusová.

V předchozích spotech, které byly zacíleny primárně na cestování po krásách České republiky, se Ivan Trojan objevil například coby tatínek-pankáč, který si výlet na podzemní říčku Punkvu v Moravském krasu spetl s undergroundovým koncertem. Ve sportu šlo o propagaci aplikace železničního dopravce Vlakem na Výlet. V další reklamě pak v reakci na pandemii lákal na cesty vlakem, protože už ho nudili cesty mezi ložnicí a obývákem v rámci skončené karantény. Trojan se stál hlavní tváří Českých drah po herci Ondřeji Vetchém.