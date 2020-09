Oběhové hospodářství a udržitelnost představují podle šéfů firem, jako jsou Coca-Cola HBC, IKEA, Nestlé či Nafigate Cosmetics dlouhodobou strategii, skrze kterou už teď řídí svoje společnosti. Shodli se na tom během konference Circular Economy, It’s CEO’s Agenda! (Cirkulární ekonomika je záležitostí generálních ředitelů).

Potenciál světového růstu díky cirkulární ekonomice je do roku 2030 podle studie společnosti Accenture 4,5 bilionu dolarů. Udržitelnost je neodmyslitelnou součástí dalšího fungování firem podle vyjádření 99 procent šéfů společností s obratem v miliardách dolarů ve studiích OSN. A 7 z 10 českých studentů se záměrem podnikat letos uvedlo, že by od svého nápadu upustili, pokud by poškozovali životní prostředí.

„Výzkumy a deklarace ukazují jasný záměr, teď stojí před námi dlouhodobá a náročná výzva uvést je v praxi. Chceme proto ukazovat firmy, které nastoupili na určitou cestu a vzájemně se od sebe učí, navazují vztahy a jsou inspiraci pro ostatní, kteří nad udržitelnými strategiemi pouze začínají přemýšlet,” uvádí o setkání Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky a spoluorganizátorka konference.

Během konference Circular Economy, It’s CEO’s Agenda! se v osmi přednáškách představilo jedenáct společností a iniciativ, které jsou hybateli změn v Česku i zahraničí. „Plast nechceme vnímat jako odpad, ale materiál, se kterým dokážeme dál pracovat. Zaměřujeme se také na hospodaření s vodou – při výrobě nápojů se nám podařilo snížit spotřebu o polovinu, nyní vyrobíme 1 litr nápoje pouze z 1,7 litru vody. Také jsme dali prostor zaměstnancům, kteří z vlastní iniciativy vymysleli způsob přepravy našich výrobků vozidly, které pohání CNG nebo elektřina,” představil aktivity společnosti Coca-ColaHBC Česko a Slovensko Lukáš Zapletal, PA&C, Legal a Security ředitel.

Aktivity IKEA prezentovala Mounia El Hilali, generální ředitelka české, slovenské a maďarské pobočky, podle níž se do projetků cirkulární ekonomiky zapojují zaměstnanci všech obchodních domů značky. „Vymýšlí vlastní projekty a přispívají k celkové udržitelnosti. Ti všichni chtějí dosáhnout společného cíle, být do roku 2030 plně cirkulární společností,“ uvedla mimo jiné.

Nestlé chce mít zase do pěti let všechny obaly recyklovatelné, nebo znovupoužitelné. „Všechny technologie zatím nemáme, nikdo je nemá. Vyčlenili jsme ale několik miliard na to, abychom je vyvinuli ve spolupráci s dalšími partnery nebo vývojovými centry a soustředíme se zejména na tzv. food grade recyklovaný materiál,” prohlásil Vratislav Janda, ředitel korporátních záležitostí Nestlé.

Dál propojovat synergie oběhového hospodářství, byznysu a přírody má za cíl hned několik uskupení, které se na konferenci představili. Změna k lepšímu už brzy představí konkrétní kroky, ke kterým se zaváže více než 600 jejich signatářů. Pale Blue Dot vyzývá ke konkrétním cirkulárním principům a CIRA Advisory pracuje s desítkami velkých českých korporací a pomáhá jim s exekutivou konkrétních kroků.